Wild Wings patzen gegen Iserlohn

Die Schweninger Wild Wings haben am Freitagabend gegen die Iserlohner Roosters mit 1:3 (0:1, 2:0, 1:0) verloren.

Es war das Bruderduell von Alexander Weiß von den Schwänen und dessen jüngerem Bruder Daniel Weiß, der bei den Hähnen seine Brötchen verdient. „Wenn nicht nächste Saison, dann übernächste“, machte Daniel Weiß klar, dass die Beiden, die aus Titisee-Neustadt stammen, in Zukunft zusammen in einer Mannschaft spielen wollen. Gut möglich, dass dies einmal bei ihrem Stammverein Schwenninger Wild Wings sein wird. Jamie MacQueen hat hingegen in der kommenden Saison einen Vertrag in Schwenningen. Der Torjäger fühlt sich aber in Iserlohn wohl und würde gerne am Seilersee bleiben. „Natürlich ist das heute für mich eine Extra-Portion Motivation gegen meinen Ex-Klub zu spielen. Mir gefällt es in Iserlohn und wenn ich mit Schwenningen einig werde, dann würde ich gerne hier bleiben“, so der 31-jährige Kanadier.

Bei den Wild Wings musste Simon Danner als überzähliger Akteur draußen bleiben. Die Gäste starteten gut in die Begegnung. Die Roosters kassierten gleich eine Zweiminutenstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Christopher Fischer zog in Überzahl an der blauen Linie gegen seinen Ex-Klub ab, Markus Poukkula hielt seinen Schläger rein und Roosters-Verteidiger Bobby Raymond fälschte den Puck unglücklich in den eigenen Kasten ab. Auf der anderen Seite blieb Dustin Strahlmeier gegen Weiß und MacQueen Sieger. Jordan Caron hatte das mögliche 2:0 für Schwenningen auf dem Schläger, IEC-Goalie Andreas Jenike stoppte aber den Alleingang.

59 Sekunden waren im zweiten Drittel der spannenden und umkämpften Partie gespielt, da glichen die Sauerländer aus. Es war ein Zuckerpass von MacQueen den Ryan O'Connor erfolgreich verwertete. Als Dylan Yeo auf die Strafbank musste, zogen die Hausherren ein gutes Powerplay auf. Strahlmeier war aber gegen Alex Petan mit der Fanghand zur Stelle. Verteidiger Benedikt Brückner, traf bei einer Annahme die Scheibe nicht und brachte so seinen Schlussmann in höchste Not. Auf der anderen Seite war Fischer mit einem abgefälschten Schuss gefährlich, letztlich konnte aber Jenike retten. In der 38. Spielminute ging Iserlohn Front. Mike Halmo hatte fulminant abgezogen und durfte sein achtes Saisontor bejubeln. Im letzten Drittel spielte sich die Partie zu großen Teilen in der Hälfte der Gastgeber ab. Allein den Schwenningern wollte kein Tor gelingen. Als Sundblad kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich erzwingen wollte und den Goalie vom Eis nahm, erzielten die Iserlohner den entscheidenden 3:1-Treffer.

Am Sonntag, 16.30 Uhr, empfangen die Wild Wings die Eisbären Berlin.