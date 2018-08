Die Schwenninger Wild Wings haben am Dienstag mit 250 Fans ihre Dauerkartenparty gefeiert. Die Macher des Vereins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) blickten zufrieden auf die vergangene Runde zurück und haben auch jetzt schon erste Erfolge zu vermelden.

„Wir haben bislang für die kommende Saison 1548 Saisontickets verkauft. Das sind ein paar mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Wild-Wings-Pressesprecher Oliver Bauer auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung. Alle Inhaber eines Saisonabos kamen der Einladung des SERC zu der Dauerkartenparty nicht nach. Wie im Vorjahr kamen die Fans kostenloser Pizza und Pommes mit den Spielern locker ins Gespräch.

Auf die abgelaufene Runde blickten die Schwenninger Verantwortlichen mit Wohlwollen zurück. „Wir haben in Mannheim gewonnen und hatten in den Pre-Play-offs gegen Wolfsburg eine sensationelle Atmosphäre im Stadion. Dustin Strahlmeier wurde als bester DEL-Torwart ausgezeichnet und Mirko Höfflin durfte sogar die Weltmeisterschaft für Deutschland bestreiten“, sagte Jürgen Rumrich – begleitet vom Applaus der Fans.

Der Manager der Wild Wings sagte in seinem Ausblick für die neue Saison, er sei „überzeugt davon, dass wir wieder eine gute Truppe zusammen haben. Wir werden noch laufintensiveres Eishockey betreiben. Alle fünf Feldspieler sollen nach vorne auf die Scheibe gehen. Wir haben sehr ausgeglichene Reihen. Ich bin mir sicher, dass wir wieder eine schöne Saison erleben.“

Dann wurden die einzelnen Spieler unter viel Beifall vorgestellt. Nur die jungen Akteure, Torwart Luis Benzing und Verteidiger Boaz Bassen, waren nicht dabei. Die Eigengewächse mussten mit der DNL-Mannschaft trainieren. Die anderen Neuzugänge Philip McRae und Ville Korhonen (beide von Ässät Pori), Rihards Bukarts (Eisbären Berlin) und Julian Kornelli (Tölzer Löwen) wurden herzlich willkommen geheißen. Den meisten Applaus heimste aber wie schon beim ersten offiziellen Eistraining Chefcoach Pat Cortina ein.

Alle hatten bei der Dauerkartenparty sichtlich ihren Spaß. Das lag aber auch daran, dass die Spieler teils die Getränke an den Platz servierten. Zwischen den Fans und den Profis wurde dann auch viel gefachsimpelt. In einer Fotoecke konnten sich Fans Teile der Eishockeyausrüstung anziehen und mit ihren Lieblingen Bilder machen.

Am kommenden Samstag, 15 Uhr, empfangen die Wild Wings in einer Testpartie in der Schwenninger Helios-Arena den schweizerischen Aufsteiger in die Nationalliga A, den SC Rapperswil-Jona Lakers. Unmittelbar nach Spielschluss steigt auf der gegenüberliegenden Möglingshöhe gleich die nächste Party mit den Wild Wings. Dann ist die Saisoneröffnungsfeier geplant. „An die Partys könnte man sich gewöhnen. Mir macht es Spaß, mich mit den Fans zu unterhalten“, sagte Verteidiger Kyle Sonnenburg, der bei der Dauerkartenparty ein begehrter Gesprächspartner war.