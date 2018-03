Die Schwenninger Wild Wings bestreiten am Wochenende ihre letzten beiden Punktespiele in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bei den Iserlohn Roosters (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen die Grizzlys Wolfsburg (Sonntag, 14 Uhr) sollen die notwendigen Punkte für eine Teilnahme an den Pre-Play-Offs eingefahren werden.

Selbst nach der enttäuschenden 1:4-Derbypleite gegen Mannheim haben die Schwenninger Kufencracks ihr Schicksal der Pre-Play-Offs in eigener Hand. Rivale Düsseldorfer EG unterlag in Nürnberg 1:2 und bleibt mit drei Punkten Rückstand sowie einem um acht Treffer schlechteren Torverhältnis hinter dem SERC auf Rang elf. Die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist für die Wild Wings allerdings nicht mehr zu schaffen. Der Rückstand auf die Wolfsburger, die zum Abschluss in der Helios-Arena gastieren, beträgt nicht nur sechs Punkte, sondern auch ein um 22 Treffer schlechteres Torverhältnis.

Danner will sich nicht auf das letzte Spiel verlassen

„Wir hatten gegen Mannheim nach der Olympiapause Mühe, unser Spiel zu finden. Wir werden aber in Iserlohn die passende Antwort geben. Wir kommen in die Pre-Play-Offs“, gibt sich Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich weiter optimistisch. „Es wäre wichtig, wenn wir uns nicht auf das letzte Spiel verlassen müssten“, sagt Simon Danner, der einst selbst für Wolfsburg stürmte und im Derby gegen Mannheim das einzige Schwenninger Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte. „Wir waren alle so froh, dass es nach der Olympiapause endlich wieder losgeht und wollten unbedingt einen Derbysieg einfahren. Aber wir sind nicht in unser Spiel gekommen. Wir müssen jetzt unbedingt in Iserlohn unser Spiel finden und punkten.“

Personell brachte das Eistraining gestern in der Helios-Arena vor der Abfahrt nach Iserlohn aber Negatives. Die Stürmer Damien Fleury und Istvan Bartalis mussten schon nach wenigen Minuten verletzt abbrechen. Vor allem der Ausfall von Torjäger Fleury, der anschließend immerhin auf dem Rad trainieren konnte, wäre ein herber Verlust. Zumal die Angreifer Marc El-Sayed und Tobias Wörle zwar mittrainierten, laut Trainer Pat Cortina aber eigentlich noch nicht so weit sind. Dadurch gibt es vor dem Wochenende bei den Wild Wings etliche Fragezeichen.

Mehr Klarheit haben die Iserlohn Roosters. Die Sauerländer werden sicher in den Pre-Play-Offs dabei sein. Nach dem 3:1 gegen Köln belegt Iserlohn mit 74 Zählern Platz acht und kann sich noch direkt als Sechster für die Play-Offs qualifizieren. „Wir wissen, dass Iserlohn gerade am Anfang zu Hause viel Druck macht. Die Phase müssen wir überstehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein deutlich besseres Spiel als gegen Mannheim abliefern“, sagte Stürmer Andrée Hult.

Zum Rundenabschluss müssen die Sauerländer noch zum Spitzenreiter nach München. Düsseldorf empfängt am heutigen Freitag den Tabellendritten Berlin und hat zum Abschluss gegen das bereits personell stark dezimierte neue Schlusslicht Krefeld Heimrecht. Doch Rechenschieber hin, Rechenschieber her: Fest steht, dass die Wild Wings eine viel stärkere Leistung brauchen, wenn sie in den letzten beiden Partien in Iserlohn und gegen Wolfsburg noch punkten wollen. „Du kannst drei Wochen gut trainieren, wenn du dann aber spielst, sieht es anders aus. Ich habe aber Vertrauen in meine Jungs. Sie wissen um die Situation, dass sie kämpfen müssen. Das erste Spiel nach langer Pause war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden aber wieder zu unserem Spiel finden, das wird in Iserlohn schon anders aussehen“, sagte Cortina. „Wir müssen auf jeden Fall unser Defensivverhalten verbessern“, mahnte Danner. Sein Trainer ergänzte, dass die Intensität in der Defensive besser sein müsse. „Wir müssen mehr kämpfen.“ Torwart Dustin Strahlmeier war bei mehreren Treffern bei Nachschüssen von seinen Vorderleuten im Stich gelassen worden.

Und vorne müssen die Neckarstädter auch in Überzahl mal wieder treffen. Das Powerplay gegen Mannheim sah wie schon vor der Olympiapause mau aus. „Wir müssen in Überzahl einfacher und schneller spielen“, mahnt Cortina. Danner: „Vielleicht waren wir uns doch zu sicher, als wir lange Zeit in der Tabelle auf Rang fünf gestanden sind. Dass es jetzt so eng wird, haben wir vielleicht doch nicht gedacht. Wir haben aber noch alles in unserer Hand. Es ist gut, dass wir nach dem schwachen Derby jetzt gleich wieder in Iserlohn spielen können. Da sind wir in der Lage, vieles besser zu machen.“

Heimspiel am Sonntag gegen Wolfsburg ist wichtig – so oder so

Das erste Saisonspiel hatte der SERC bei den Roosters am 8. September 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Am 21. Oktober siegten die Wild Wings daheim 2:1. Zum Ende des vergangenen Jahres behielt Iserlohn dann am Neckarursprung 4:3 die Oberhand. Gegen die hart arbeitende Truppe aus Wolfsburg hatte Schwenningen immer ihre Mühe: Zwei Niederlagen und ein Sieg nach Verlängerung stehen nach der bisherigen Hauptrunde zu Buche. „Die Partie gegen Wolfsburg wird für uns so oder so wichtig. Vielleicht geht es um das Pre-Play-Off-Heimrecht. Vielleicht darum, überhaupt in die Pre-Play-Offs zu kommen. Vielleicht aber und das wäre mir am liebsten, geht es darum, sich gut für die Pre-Play-Offs einzuspielen“, sagte Cortina abschließend.