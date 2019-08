Wild Wings gewinnen den Bodensee-Cup

Die Schwenninger Wild Wings haben das Vorbereitungsturnier um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen gewonnen. Die Truppe von Trainer Paul Thompson siegte am Sonntag im Endspiel gegen die Düsseldorfer EG 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

Im ersten Turnierspiel hatte sich der SERC durch ein 3:2 nach Penaltyschießen gegen den HC Davos für das Finale qualifiziert. Die Düsseldorfer EG zog mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen über den HC Thurgau in das Endspiel ein. Im Spiel um Platz drei fertigte der Schweizer Rekordmeister Davos den B-Ligisten Thurgau 7:0 ab.

Bei den Wild Wings wurde im Finale der leicht angeschlagene Stürmer Troy Bourke geschont, dafür rückte Daniel Pfaffengut ins Team. Den Schwenninger Kasten hütete vereinbarungsgemäß Ilya Sharipov für Dustin Strahlmeier. Die DEG war stark ersatzgeschwächt, brachte einschließlich der beiden Torhüter nur 19Akteure auf den Spielberichtsbogen.

Es war von Beginn ein ausgeglichenes Finale der beiden DEL-Klubs. Schwenningens Pat Cannone brachte die Scheibe vor den Düsseldorfer Kasten, fand aber keinen Abnehmer. Pfaffengut schoss wenig später über das DEG-Gehäuse. Dann kassierten die Wildschwäne zwei Strafminuten. Mike Blunden musste in die Kühlbox. Die Düsseldorfer zogen ein gutes Powerplay auf und Nicolas Jensen überwand Sharipov zum 1:0.

Zu Beginn des zweiten Drittels prüfte Jamie MacQueen den DEG-Keeper Mathias Niederberger. Der Nationaltorwart war aber auf dem Posten. Dann gab es ein Überzahlspiel für die Schwenninger. Dem Powerplay fehlte aber die nötige Präzision. Bei fünf gegen fünf vergab anschließend Andreas Thuresson die Möglichkeit zum Ausgleich. In Überzahl kam MacQueen in eine gute Schussposition, Niederberger zeigte eine starke Fanghandparade. Die Wild Wings machten anschließend Druck. Niederberger blieb aber auch gegen Matt Carey Sieger.

Die 700 mitgereisten SERC-Fans, die die Partie praktisch zu einem Heimspiel machten, hofften, dass ihr Team im dritten Drittel die Partie würde drehen und so den Pokal gewinnen können. Doch die Wild Wings vergaben ein ums andere Mal gute Cchancen. Mark Fraser hatte mit einem Lattenschuss Pech. Dann fiel aber doch der verdiente Ausgleichstreffer. MacQueen versenkte den Puck am langen Pfosten humorlos. Doch es kam noch besser für den SERC. Die Schwenninger durften in Überzahl angreifen. Marcel Kurth schoss zum 2:1 für Schwenningen ein.

Weil Christoph Fischer auf die Strafbank musste, hatte auch Düsseldorf noch einmal ein Überzahlspiel. Die Rheinländer nahmen sogar den Torwart raus, agierten mit sechs gegen vier Feldspieler. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Die Wild Wings siegten verdient und gewannen so den Bodensee-Cup 2019.

Bereits am Samstag hatte Schwenningen gegen den Schweizer Vertreter HC Davos gespielt. Obwohl die Eidgenossen einige Wochen länger im Training sind, waren die Wild Wings die bessere Mannschaft und siegten 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Troy Bourke brachte den SERC auf Zuspiel von Mike Blunden und Matt Carey nach fünf Minuten in Front. In Unterzahl kassierte der deutsche Erstligist den Ausgleich. Aaron Palushaj (13.) zog von der blauen Linie ab, da gab es für Dustin Strahlmeier nichts zu halten.

Auch im zweiten Drittel kassierten die Schwenninger in Unterzahl ein Tor. Marc Wieser kam mit hohem Tempo ins Drittel und überwand den Schwenninger Goalie Strahlmeier (35.). Aber Pat Cannone sorgte noch vor der Drittelsirene für den Ausgleich, als er den Puck über die Linie drückte.

Nach dem torlosen Schlussabschnitt musste das Penaltyschießen entscheiden. Für Davos traf nur Marc Aeschlimann, während für Schwenningen Bourke und Cannone erfolgreich waren.