Wild Wings gewinnen 2:1 in Mannheim

Die Wild Wing shaben am Mittwoch in der Deutschen Eishockey-Liga für eine Überraschung gesorgt. Die Schwenninger gewannen das baden-württembrgische Derby beim Tabellenführer Adler Mannheim 2:1 (1:0, 0:0, 1:0). Vili Sopanen erzielte kurz vor dem Ende das Siegtor der Gäste.

Bei den Wild Wings fehlte weiterhin Stürmer Ville Korhonen. Nach eigener Aussage, droht der Finne wegen einer Unterkörperverletzung bis zu sechs Wochen auszufallen.

Die Adler Mannheim machten wie erwartet zu Beginn des Derbys viel Druck. Verteidiger Denis Reul zog vor der tollen Kulisse von 12 618 Zuschauern – darunter etwa 500 aus Schwenningen – ab, aber Goalie Dustin Strahlmeier war auf dem Posten. Phil Hungerecker markierte dann die vermeintliche Führung der Gastgeber. Kurios, der Puck war aber neben dem Pfosten, hinter dem Tor, in das Tornetz geschlüpft. Nach langem Videobeweis gaben die Schiedsrichter den unkorrekten Treffer nicht.

Die Wild Wings fanden erst allmählich ins Spiel. In der zehnten Minute gingen die Schwenninger mit ihrer ersten richtigen Chance in Führung. Stefano Giliati war mit viel Tempo ins Mannheimer Drittel gefahren, passte auf Anthony Rech und Hult vollendete den schönen Spielzug gegen Keeper Chet Pickard mit dem 0:1. Der schwedische Stürmer in Schwenninger Diensten hatte danach sogar das 0:2 auf dem Schläger, Pickard blieb jedoch Sieger.

In der 16. Minute glichen die Adler aus. Nach schöner Vorarbeit von Luke Adam markierte der ehemalige NHL-Star Ben Smith mit seinem achten Saisontor das 1:1. Mannheim machte jetzt wieder Druck. Strahlmeier konnte jedoch einen verdeckten Schuss von Verteidiger-Toptalent Moritz Seider abwehren.

Im zweiten Drittel hatten die Schwenninger zunächst viel Abwehrarbeit zu verrichten. Erst recht als Tobias Wörle auf die Strafbank musste. Strahlmeier reagierte aber mehrfach glänzend. Nach vorne ging bei den Gästen nicht viel. Auch nicht als Sinan Akdag in die Kühlbox musste. In der 36. Minute zeigten die Wild Wings aber doch einmal eine schöne Kombination. Marc El-Sayed passte auf Wörle, der Winkel war aber etwas zu spitz, und so hatte Pickard keine Mühe abzuwehren. Die Mannschaften neutralisierten sich dann weitgehend. Es war nicht zu sehen, dass der Tabellenerste gegen den Letzten spielte.

Glück bei Pfostenschuss

Die Adler hatten auch im dritten Drittel mehr Spielanteile. Die Aktionen der Kurpfälzer waren aber nicht zwingend genug. Wobei die Schwenninger in der 47. Minute Glück hatten, dass Andrew Desjardins nur den Pfosten traf. Vili Sopanen schnappte sich in der 58. Minute die Scheibe und schoss zur überraschenden Gästeführung ein. Die Mannheimer nahmen den Torwart vom Eis. Aber der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Damit war das Schwenninger Weihnachtswunder in Mannheim perfekt. „Wir haben sehr clever gespielt. Bei meinem Tor hatte ich genügend Zeit und Raum“, sagte der glückliche Siegtorschütze Sopanen nach der Schlusssirene.

Am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen die Wild Wings die Kölner Haie.