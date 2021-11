Wild Wings fahren einen knappen Sieg ein

Die Wild Wings haben nach der Entlassung von Trainer Niklas Sundblad eine sehr gute Reaktion gezeigt und unter dem Trainerduo Christof Kreutzer und Steffen Ziesche in Düsseldorf 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) gesiegt.

Bisher hatten die Wild Wings eine regelrechte Ladehemmung. Unter dem neuen Trainer gelangen den Wild Wings gleich im ersten Drittel in Düsseldorf drei Treffer. Die DEG hatte in der ersten Partie nach der Länderspielpause zunächst etwas mehr Spielanteile. Die Wild Wings wirkten jedoch sehr konzentriert und standen kompakt. In der elften Spielminute gingen die Gäste in Front – Max Görtz war im Nachstochern erfolgreich. In der 16. Minute folgte auch schon das 0:2. Kapitän Travis Turnbull hatte die Scheibe erobert, gab auf Tyson Spink und der freistehende Tylor Spink lochte gegen DEG-Goalie Hane ein.

Doch es kam noch besser: Görtz schoss mit seinem zweiten Tor am Abend zur 3:0-Gästeführung ein (20.). Turnbull war von einem Düsseldorfer noch unsanft gecheckt worden, als dieser nicht bereit war. Der Schwenninger Kapitän regte sich furchtbar auf, beruhigte sich dann aber doch.

Mit der Führung im Rücken absolvierte der SERC ein starkes zweites Drittel. Allerdings vermochten die Schwenninger es nicht, den Vorsprung zu erhöhen. Stattdessen kamen die Gegner zu ihrem ersten Treffer. Brendan O'Donnell setzte sich gut durch und Victor Svensson lochte erfolgreich ein (40.)

Im letzten Drittel schien es dann, als würden die Wild Wings das Spiel nach Hause bringen. Am Ende wurde es dann aber doch noch einmalspannend. DEG-Topscorer Daniel Fischbuch markierte drei Minuten vor Schluss aus dem Nichts den direkten Anschluss. Am Ende nahmen die Hausherren den Torwart zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch die Gegner brachten die Scheibe nicht mehr unter. SERC-Stürmer Ken André Olimb meinte nach der nervenaufreibenden Begegnung: „Bei uns hat einer für den anderen gekämpft und Marvin Cüpper hat super gehalten.“ Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, die Grizzlys Wolfsburg und wollen nachlegen.