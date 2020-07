Wild Wings denken erneut an Verpflichtung von Kyle Sonnenburg

Zum ersten Mal ist es der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gelungen, einen Partner für das Titelsponsoring zu gewinnen. Ab sofort heißt die Profiliga: Penny-DEL. Der Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2023/24. Eine kürzere Laufzeit dürfte der Kontrakt von Kyle Sonnenburg haben. Der Verteidiger wird wohl bei den Schwenninger Wild Wings bleiben.

Das zur Rewe-Gruppe gehörende Unternehmen wird ab der kommenden Saison über das neue gemeinsame Liga-Logo auf den Spielertrikots zu sehen sein und hat sich noch andere, weitreichende Rechte gesichert. So wird zur Spielzeit 2020/21 in allen DEL-Stadien das neue Ligalogo zentral im Untereis sowie der Penny-Schriftzug auf der Kickleiste zu sehen sein, zudem sind die Tore sowie die Schiedsrichter mit dem Logo des Lebensmitteleinzelhändlers versehen. Über die finanzielle Höhe des Engagements haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Der ausgelaufene Kontrakt der DEL mit dem vorherigen Ligasponsor Covestro war vom Werkstoffhersteller nicht verlängert worden.

„Dass wir in dieser schwierigen Zeit erstmals einen Titelsponsor gefunden haben, ist einzigartig“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL. Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der Rewe Group und COO von Penny ergänzt: „Eishockey ist eine faszinierende und bodenständige Sportart, die sich neben ihrer Schnelligkeit vor allem durch Teamplay und Nähe zu den Fans auszeichnet. In den Stadien herrscht oft eine fast familiäre Stimmung. All diese Werte leben wir bei Penny jeden Tag in jedem unserer rund 2200 Märkte.“

Durch die Überprüfung verschiedener Plattformen im Sport sei schnell klar geworden, dass das mögliche Sponsoring beim Eishockey eine Chance mit vielen Potenzialen dargestellt habe, sagt Robert Müller von Vultejus (CGO) von Sportrechtevermarkter Sportfive. „Es war daher nur logisch die DEL als höchste deutsche Spielklasse und mit 14 Standorten als Herzstück der Partnerschaften zu verankern.“ Fans in Foren hatten aber scheinbar schon Probleme, sich mit dem Deal zu arrangieren. „Bei dem Namen musste ich erst mal schlucken“, erklärt ein Foren-Teilnehmer. Billigdiscounter und Eishockey würden für ihn nur schwer zusammenpassen.

Nachdem nun feststeht, dass der Start der DEL erst im November erfolgt, haben die Klubs ihre Vereinbarung bezüglich des Tranferstopps, die ursprünglich bis zum 30. Juni galt, nun bis zum 15. Juli verlängert. Trotzdem hat dem Vernehmen nach Verteidiger Kyle Sonnenburg gute Chancen, doch noch einen Vertrag bei den Wild Wings zu ergattern. Der Verteidiger war vor der jetzigen Saison erst sehr spät von Schwenningen weiterverpflichtet worden, dasselbe könnte dem inzwischen 34-jährigen Deutschkanadier erneut widerfahren. Sonnenburg gilt als solider Defensivverteidiger. Gerüchten zufolge sind die Wildschwäne aber auch an der Verpflichtung eines lettischen Spielers interessiert.