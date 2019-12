Wild Wings-Coach Thompson sitzt fest im Sattel

Endlich hatten die Wild Wings auch mal Scheibenglück und siegten gegen Berlin. Aus dem Erfolg wollen die Schwäne Selbstvertrauen ziehen. Verteidiger Colby Robak spielte bockstark auf.

„Ich hatte in meiner gesamten Trainerlaufbahn noch nie so viele knappe Spiele, die unglücklich verloren wurden, erlebt. So am Donnerstag in Bremerhaven, wo wir besser als gegen Berlin gespielt, aber 1:4 verloren haben“, sagte SERC-Trainer Paul Thompson nach dem 5:4-Sieg seiner Mannen gegen die Eisbären Berlin. Obwohl die Wildschwäne gegen die läuferisch klar überlegenen Hauptstädter in der Defensive große Schwächen zeigten, der Eishockey-Schutzpatron wollte den Sieg für den Tabellenletzten, der zuvor samt seinen Fans so viel leiden musste.

„Wir haben inakzeptable Fehler gemacht und brauchen eine bessere Torhüterleistung“, jammerte Berlins Trainer Serge Aubin, dessen Truppe eine 3:1-Führung verspielte. Für den Tabellenvierten war es wirklich ein gebrauchter Tag. Sinnbildlich der Treffer zum 3:3-Ausgleich für Schwenningen, den sich Torwart Maximilian Franzreb in bester Slapstick-Manier selbst via Schläger und Stockhand in den Kasten bugsierte. Freilich gab es nicht nur Glückstreffer der Neckarstäder. Gleich zwei Tore markierte Colby Robak zum 1:0 und zum 2:3.

„Endlich sind die Pucks auch mal für uns gesprungen“, freute sich Robak. Der 29-Jährige hat jetzt sechs Spiele für die Wild Wings absolviert und dabei schon vier Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Was der 1,90 Meter große Linksschütze macht, hat Hand und Fuß. „Auf den Schläger passe ich ganz arg auf, dass er mir nur nicht abbricht“, scherzte Robak auf seine persönliche Bilanz angesprochen. „Colby ist großartig. Bislang hat er in erster Linie seine offensive Qualitäten gezeigt. Wir wollen aber auch, dass seine defensive Stärke zu Geltung kommt. Wir wollen einen Allrounder, der unser Nummer-1-Verteidiger ist“, so Thompson. Robak: „Ja, klar ich weiß auch, dass die Defensive das Wichtigste ist und das wir uns da noch verbessern müssen. Ich sehe uns aber insgesamt auf gutem Wege. Wir haben hier eine richtig gute Truppe zusammen.“

Robak wohnt mit seiner Frau, seinem dreijährigen Sohn und seiner neun Monate alten Tochter in Bad Dürrheim und fühlt sich dort auf Anhieb wohl. Seine ersten beiden Spiele nach der Rückkehr aus Ravensburg absolvierte am Wochenende Boaz Bassen. Dies allerdings nicht auf seiner gelernten Position als Abwehrspieler, sondern als Stürmer. „Boaz hat seine Sache richtig gut gemacht“, lobte Thompson den 20-Jährigen. „In Ravensburg kam der neue Trainer Rich Chernomaz auf die Idee, dass ich aufgrund meiner Schnelligkeit gut Stürmer spielen könnte. Es hat geklappt“, so Bassen. Er sei freilich als Kind auch schon im Sturm aufgelaufen. Froh ist der Sohn des ehemaligen SERC-Stürmers Mark Bassen jetzt natürlich, dass er wieder nicht nur DEL2 – bei Ravensburg scorte Bassen in 16 Spielen fünf Punkte (ein Tor/vier Assists) – sondern in der DEL auflaufen kann.

„Es ist mein Ziel DEL zu spielen und ich denke es jetzt auch gar nicht so schlecht gelaufen“, so der Deutschkanadier. Auch Torwartdenkmal Matthias Hoppe lobte die gute Arbeit des vierten Sturms mit den beiden Schwenninger Eigengewächsen Bassen und Kai Herpich sowie Julian Kornelli, letzterer durfte sich in Bremerhaven über sein erstes DEL-Tor freuen. „Die Jungs sind engagiert, spielen physisch gut, setzten auch Checks“, so Hoppe. Als Bassen Anfangs der vergangenen Woche zurück zu den Wild Wings kam sei die Stimmung doch ziemlich mau gewesen. „Alle waren frustriert. Aber jetzt nach dem Sieg gegen Berlin sieht es natürlich schon viel besser aus“, so Bassen. Wenn er die Trainer Chernomaz und Thompson vergleicht, ist Bassen übrigens aufgefallen: „Chernomaz ist ein Trainer der alten Schule. Er ist ein harter Trainer. Er ist sehr ehrlich, wenn du etwas schlecht gemacht hast, sagt er dir das sofort.“

Thompson sei da doch deutlich diplomatischer. Der Brite setzt jetzt freilich auf die Karte Selbstvertrauen, die sein Team mit dem Sieg gegen die Eisbären Berlin gewonnen hat. Im gleichen Moment versucht Thompson aber auch Druck von der eigenen Mannschaft zu nehmen. „Der Druck liegt doch ganz klar auf Mannheim“, sagt Thompson mit Blick auf das Baden-Württemberg-Derby das am kommenden Freitag in Mannheim steigt.

Am Sonntag empfangen die Wild Wings dann die Nürnberg Ice Tigers. Der Rückstand auf Platz zehn ist freilich über das Wochenende von sieben auf zehn Punkte angewachsen. Thompson: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir müssen es nun aber schaffen den nächsten Schritt zu gehen und Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“

Eine Jobgarantie hatte es für den Engländer übrigens schon nach der ersten Drittelpause, als die Schwäne gegen die Eisbären mit 1:0 führten, gegeben. „Es ist eine schwierige Situation für uns. Das einzige, was da hilft, ist zu punkten. Unser Trainer Paul Thompson sitzt aber fest im Sattel. Er macht einen guten Job“, sagte Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner.