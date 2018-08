Wild Wings beziehen Trainingslager am Bodensee

Den ersten Test haben die Schwenninger Wild Wings erfolgreich absolviert. Nach dem 3:2 im Derby bei den Freiburger Wölfen stehen am Wochenende weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Dann will der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga einen Schritt weiter sein.

Das erste Vorbereitungsspiel in Freiburg war aus Sicht der Wild Wings noch etwas zäh.„Wir hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Man hat gesehen, dass Freiburg schon eine Testpartie absolviert hatte. Der Gegner war sehr motiviert“, sagte Trainer Pat Cortina, der aber nicht unzufrieden war. „Für mich war wichtig, dass sich bei uns niemand verletzt hat und unsere Jungs etwas für ihre Kondition getan haben“, meinte der SERC-Trainer.

Und Cortina hat bereits erste Erkenntnisse sammeln können. Für den jungen Verteidiger Boaz Bassen, der schon in der ersten Trainingwoche postiv aufgefallen ist, hatte der Coach wieder ein Lob über. „Er hat keine Angst, ist läuferisch stark“, sagte Cortina, der auch schon zwei Stumrreihen im Auge hat, wie sie in der Zukunft gut funktionieren könnten. „Marcel Kurth hat gut gespielt. Er hat mir in einer Reihe mit Andrée Hult und Anthony Rech gefallen“, sagte Cortina.

Die auffälligste Reihe war aber die Formation mit den Neuzugängen Rihards Bukarts und Ville Korhonen sowie dem deutschen Nationalspieler Mirko Höfflin in der Mitte. Das 1:1 in Freiburg erzielte der Finne Korhonen, das 2:2 der Lette Bukarts. Die Vorarbeit leistete jeweils Höfflin. „Es war die erste Partie, deshalb hatten wir Probleme, ins Spiel zu finden. Aber dann hat es schon ganz gut, auch in unserer Reihe, funktioniert. Natürlich hätten wir das Spiel gerne nach 60 Minuten siegreich beendet“, sagte Höfflin. Das Penaltyschießen entschied mit dem Kanadier Philip McRae ebenfalls ein ausländischer Neuzugang, sodass zum Auftakt alle neuen, ausländischen Offensivspieler Tore erzielten. Eine Tatsache, die auch Cortina freute.

In dieser Woche werden spielerische Akzente in die Übungseinheiten eingebaut. „Wir werden jetzt auch in die taktischen Dinge reingehen. Über- und Unterzahlspiel haben wir bislang noch gar nicht trainiert“, sagte Höfflin, der nach dem freien Montag an den nächsten beiden Tagen mit der Mannschaft noch in Schwenningen trainiert.

Von Donnerstag bis Sonntag absolvieren die Wild Wings ein Trainingslager im schweizerischen Kreuzlingen am Bodensee. Dort nehmen die Schwenninger Kufencracks am Wochenende auch am Bodensee-Cup teil. Am Samstag, 15.30 Uhr, treffen sie auf den Zweitligisten Towerstars Ravensburg. Der Sieger jener Partie spielt am Sonntag gegen den Gewinner der Begegnung zwischen den beiden Schweizer Teams vom HC Thurgau und dem EHC Kloten um den Turniersieg. Die Verlierer der beiden Partien treten zum Spiel um Platz drei an.

Außer Eishockey ist am Bodensee auch Teambuilding geplant. So wollen sich die Schwenninger Profis beispielsweise im Stand-up paddling üben.