Wild Wings beenden Niederlagenserie

Nach fünf Niederlagen in Serie konnten die Wild Wings am Sonntag einen 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)-Sieg bei den Straubing Tigers einfahren. Max Görtz und Ken André Olimb trafen für Schwenningen.

Der Schwenninger Stürmer Max Görtz besaß die erste gute Torchance, schoss aber knapp am Kasten von Tigers-Torwart Tomi Karhunen vorbei. Auf der anderen Seite war die Fanghand von Joacim Eriksson gegen Brandon Manning da, ehe die Wildschwäne eine sehr gute Möglichkeit hatten, doch auch Daniel Pfaffengut konnte nicht erfolgreich abschließen. Kurz darauf ein Abwehrfehler der unkonzentriert wirkenden Straubinger, Alexander Karachun traf aber auch nicht. Was folgte war ein Powerplay des SERC. Das Überzahlspiel war jedoch nicht gut genug.

Im zweiten Drittel durften die Schwäne erneut mit einem Mann mehr spielen. Und diesmal lief der Puck besser. Görz hämmerte das Spielgerät zum 0:1 in die Maschen. Tylor Spink vergab die Riesenmöglichkeit auf das 0:2. Stattdessen markierten die Niederbayern den Ausgleich. Cody Lampl war nach klugem Zuspiel von Michael Connolly erfolgreich. Das Tor gab Straubing gewaltigen Auftrieb, das Momentum war nun bei den Tigers. Maximilian Hadraschek verlor vor dem eigenen Kasten den Puck, Taylor Leier konnte aber nicht erben. Doch dann wieder Überzahlspiel für Schwenningen. Diesmal wollte die Scheibe aber nicht in den Tigers-Kasten.

Spannung bot das letzte Drittel. Beide Teams ließen sich aber in Überzahl wieder zu viel Zeit, fackelten zu lange. Wobei Eriksson auch eine ganz starke Fußabwehr zeigte. David Elsner spielte SERC-Verteidiger Colby Robak aus, aber bekam den Puck auch nicht rein. In der 57. Minute gingen dann aber die Wild Wings in Front. Ken-André Olimb traf aus kurzer Entfernung nach Zuspiel von Travis Turnbull. Straubing wollte unbedingt den Ausgleich, Schwenningen verteidigte mit Mann und Maus. Dann kassierten die Gäste noch eine Strafe. Die Tigers versuchten es mit sechs gegen vier Feldspieler. Straubing machte Druck, aber Schwenningen hielt stand.

Nach fünf Niederlagen in Folge konnten die Wild Wings also wieder einen Sieg einfahren. SERC-Torwart Eriksson: „Wir haben heute richtig gut gespielt und dies in allen Zonen des Spielfeldes. Wir haben auch in der Vergangenheit gute Spiele gemacht, jetzt haben wir den wichtigen Sieg. Auf diesen Erfolg können wir aufbauen.“