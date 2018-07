Wiesbaden bleibt vorn dran - 2:0 gegen Sandhausen

Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Fußball-Liga den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Gegen den SV Sandhausen gewannen die Hessen 2:0 (0:0).

2758 Zuschauer sahen eine erste Halbzeit mit vielen Fehlpässen, aber wenig Spielfluss. Nach der Pause erzielte Marcel Ziemer (57.) die Führung für die Gastgeber. Der unmittelbar zuvor eingewechselte Steffen Bohl bereitete den Treffer vor. Danach bemühte sich Sandhausen vehement um den Ausgleich und erspielte sich Feld- und Chancenvorteile, blieb aber im Angriff blass. Mit dem zweiten Wiesbadener Treffer, den Danko Boskovic (87.) markierte, war die Partie entschieden.

Großen Anteil an Wehens Sieg hatte Torwart Michael Gurski, der beim Stand von 1:0 einige Male sehr gut parierte und so den Sandhausener Ausgleich verhinderte. Mit dem Heimerfolg blieb der SV Wehen zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen und dem Spitzenreiter mit vier Punkten Abstand im Nacken. In der Tabelle kletterten die Wiesbadener vorerst gar vom fünften auf den zweiten Rang. Sandhausen fiel dagegen wieder vom zwölften auf den 15. Platz zurück.