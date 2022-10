Wiedereröffnung des Café Moccafloor

Seit 15 Jahren betreibt Aline Witschel das Café Moccafloor am Marktplatz. Jetzt zieht sie mit ihrem gesamten Team in die Alte Postgasse 15 in Pfullendorf um. Am Freitag, 21. Oktober ab 16 Uhr geht es los, das Café Moccafloor ist dann wieder geöffnet und bereits um 19.30 Uhr findet das erste Konzert statt, teilen die Initiatoren mit.

Singer/Songwriter Dan Allmayer spielt laut Info dann sein Johnny Cash Programm und noch weitere Lieder aus seinem vielseitigen Repertoires. Dan, alias Daniel Allmayer, kommt aus Überlingen. Er wurde 1976 in Stuttgart geboren und ist zweisprachig aufgewachsen. Mit 15 Jahren hat er sich das Gitarrenspiel überwiegend selbst beigebracht. Auch seine ersten eigenen Songs hat er schon sehr bald geschrieben und in diversen Bands gespielt. Mit 18 Jahren folgten erste öffentliche Auftritte – sowohl Solo als auch mit Band. Im Laufe der Jahre ist ein sehr umfangreiches Repertoire entstanden. Dieses umfasst nicht nur Stücke von Johnny Cash, sondern reicht von den Beatles über Leonard Cohen, den Dire Straits bis hin zu R.E.M.

Am Samstag, 22. Oktober, ist das neue Moccafloor ab 9 Uhr wieder geöffnet. Es gibt reichhaltiges Frühstück und die typischen Moccafloor-Kuchen und wieder Mittagstisch. Wie die Veranstalter schreiben, spielt ab 19.30 Uhr die Bäfkas-Band - Seemannslieder und Lieder aus aller Welt. Die Bäfkas Band gründet sich auf einem spontanen Zusammenschluß einiger Hobby-Musiker anlässlich verschiedener privater Veranstaltungen. Ihr Repertoire umfasst Stücke der Weltmusik mit Akkordeon, Bass, Violine, Querflöte, Gitarre und Gesang.

Café-Betreiberin Aline Witschel sagt: „Dieser Platz ist offen für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht. Hier darf die Zeit stillstehen.“ Der Eintritt bei den Konzerten ist frei, Hutspenden für die Künstler sind erwünscht.