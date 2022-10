Wieder Zeit, Lindaus Geschichte weiterzuschreiben

Lindau (lz) - Der Historische Verein Lindau freut sich, dass der im Frühjahr ausgefallene Historiker-Workshop, der die Neuschreibung der Lindauer Stadtgeschichte vorbereiten soll, nun am Wochenende 28. bis 29. Oktober nachgeholt werden kann.

Am Freitag, 28. Oktober, geben Katharina Weigand (LMU München), Barbara Reil (Stadtmuseum Lindau) und Heiner Stauder (Stadtarchiv Lindau) Einblicke in die „Werkstatt der Historiker*Innen“. Sie werden über die Fassadenmalerei des Alten Rathauses (Stauder), das Bismarck-Denkmal am Hoyerberg (Weigand) und den „Trommlerbuben“ (Reil) sprechen und damit Lindauer Geschichtsbilder vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart vorstellen. Der öffentliche Vortrag beginnt um 20 Uhr im Großen Ratssaal im alten Rathaus auf der Insel. Der Eintritt ist frei.

Der Vortrag steht im Zusammenhang mit einem Treffen von Historikerinnen und Historikern, Lehrerinnen und Lehrern, Archivarinnen und Archivaren, Archäologen und Kunsthistorikerinnen aus Nah und Fern, die am 28. und 29. Oktober im Alten Rathaus tagen. Auf Initiative des Münchner Historikers Peer Frieß wollen sie die Möglichkeiten für die Gestaltung einer modernen, facettenreichen Stadtgeschichtsschreibung Lindau ausloten. Ihr Treffen soll ein erster Schritt auf dem Weg zu einer neuen, zeitgemäßen Gesamtdarstellung der Lindauer Stadtgeschichte sein, heißt es in einem Schreiben des Historischen Vereins Lindau. Eine solche ist das letzte Mal 1909, also vor über 110 Jahren, erschienen. Seitdem ist nicht nur die Geschichte der Stadt Lindau weitergegangen, auch die Perspektiven und Erkenntnisse der Historikerinnen und Historiker haben sich weiterentwickelt und die Lesegewohnheiten des Publikums haben sich verändert. Für eine neue Stadtgeschichte ist es also höchste Zeit, schreibt der Verein abschließend.