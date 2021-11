Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz enormer Einschränkungen und nur kurzer Vorbereitungsphase konnte der Musikverein Berg sein Herbstkonzert durchführen. Sowohl Jugendkapelle als auch die große Trachtenkapelle gaben für die anwesenden Zuschauer, die sich eine reservierte Platzkarte ergattern konnten und Maskenpflicht einhalten mussten, ein besonders schönes Konzert. „Endlich mal wieder vor Zuschauern spielen“, so klang es doch öfters durch den Abend und für den ein oder anderen aus der Jugendkapelle war dies das erste Konzert überhaupt vor Zuschauern. Diese Freude am Spielen und die Erleichterung, endlich mal wieder ein Konzert durchführen zu können, schwang in jedem vorgetragenen Musikstück mit. Unter Leitung von Johanna Kreuzer spielte die Jugendkapelle Stücke wie „Young Fanfare“, „Pirates of the Caribbean“ sowie „Can`t help falling in love“. Selbstverständlich folgten vom Publikum gewünschte Zugaben. Rund achtundsechzig Musiker der Trachtenkapelle gaben anschließend unter Leitung von Markus Frankenhauser ein fulminantes Konzert.

Mit Titeln wie „Moment for Morricone“, „Concerto d`Amore“, und „Kaiserin Sissi“ begann eine Zeitreise durch verschiedene Kontinente und Epochen. Ein wirklich schönes und gelungenes Konzert, was einem nach so langer enthaltsamer Zeit die Freude an der Musik wahrlich spüren lässt.