Wieder viele Unfälle im Kreis Ravensburg wegen Schnee und Glätte

Nachdem es bereits am Montag viele Unfälle wegen des Schnees und der Glätte im Kreis gegeben hatte, krachte es auch am Dienstag an zahlreichen Orten. So kam unter anderem im Allgäu eine 18 Jahre alte Fahranfängerin von der schneeglatten Landstraße zwischen Ungerhaus und Herfatz ab und überschlug sich. Sie musste zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Eine weitere Autofahrerin wurde leicht verletzt, als sie sich am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto überschlug. Zuvor war sie mit ihrem Fiat von der B 12 zwischen Isny und der Abzweigung nach Gründels abgekommen. Fast zur gleichen Uhrzeit überschlug sich auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Hannober ein 49 Jahre alter Toyota-Lenker.

Auf der glatten Straße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf – der Mann blieb jedoch unverletzt

Fahrer krachen in Betonpfeiler und Bäume

Auf der schneeglatten Kreisstraße zwischen Horgenzell-Danketsweiler und Schachen verlor eine 36-Jährige in einer leichten Kurve die Kontrolle, geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Betonpfeiler. An einem Zaun, einem Tor und am Auto entstanden Schäden – die Frau blieb unverletzt.

Eine 58-Jährige geriet ebenfalls auf der Gemarkung Horgenzell auf der Kreisstraße zwischen Baumgarten und Sattelbach auf glatter Straße ins Schleudern und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Sie verletzte sich und musste am Dienstagabend ins Krankenhaus.

Lkw-Heck rutscht auf Gegenfahrbahn

Auch der Lkw eines 59-Jährigen geriet außer Kontrolle. Auf der B 32 von Fronreute-Blitzenreute in Richtung Staig rutschte sein Fahrzeugheck auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem weiteren Lkw kollidierte. Beide Laster waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde währenddessen komplett gesperrt.

Außerdem ereignete sich am Dienstag ebenfalls auf Gemarkung Fronreute eine Fahrerflucht. Ein Auto rutschte am Abend auf der B32 kurz vor dem Ortseingang Staig in den Gegenverkehr und prallte gegen einen BMW. Der Verursacher des Unfalls fuhr nach dem Zusammenprall weiter in Richtung Weingarten. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.