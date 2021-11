Wieder Überfall auf Tankstelle am Hindenburgring

Bargeld erbeutet hat am frühen Mittwoch gegen 4.15 Uhr ein Unbekannter bei einem Überfall auf eine Tankstelle am Hindenburgring in Ulm. Erst vor einem Monat wurde eine Tankstelle dort überfallen.

Mittwochfrüh betrat der Unbekannte die Tankstelle, so die Polizei. Zunächst wollte der Täter eine Schachtel Zigaretten haben. Als die Angestellte die Zigaretten abkassieren wollte, hatte der Unbekannte eine Pistole in der Hand. Damit bedrohte er die Frau und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Frau übergab dem Räuber Bargeld. Damit verließ der Unbekannte die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Unbekannten. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter. Der soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er trug eine dunkle Jacke und dunkle Sporthosen. Weiter hatte er eine dunkelgraue Mütze auf und eine OP-Maske vor dem Gesicht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731 / 1880 zu melden.

Der letzte Überfall auf eine Tankstelle am Hindenburgring liegt erst rund einen Monat zurück. Der Täter konnte aber geschnappt werden. Der 25-Jährige soll die Kassiererin mit einer Schere bedroht haben.