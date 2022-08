Wieder Sommertheater im Pavillon

Nach zweieinhalb Jahren Pause können es die Theaterfreunde Balzheim kaum erwarten, wieder auf die Bühne zurückzukehren, teilen die Schauspieler mit. Fast drei Jahre stand der Bühnenwagen ungenutzt unter dem Vordach. Das soll sich nun ändern. Die Vorbereitungen und Proben für das Sommertheater im Pavillon des Oberbalzheimer Schlossweihergartens laufen bereits seit Wochen.

Mit von der Partie sind wieder der Dingsverein der Sketchfabrik mit einem neuen Abenteuer der umtriebigen Frauen. Das Stück stammt aus der Feder von Svenja Rabus, Regie führt Haiko Baur. Es spielen: Andrea Beutz, Monika Birzele, Elke Golias, Ilse Kächler, Doris Rögele, Andrea Walcher, Matthias Gai und Bernd Golias.

Nach der Pause gehört Otmar Walcher alias Jakob Wunder die Balzheimer Kleinkunstbühne. Nach seinem Soloauftritt wird er mit Ulrike Baur ein Paar im Wandel des gemeinsamen Ehelebens spielen, schreiben die Theaterfreunde. Die Putzfrau Pauline führt wieder mit Schrubber und Besen durch das Programm.

Die Premiere des Sommertheaters ist am Sonntag, 21. August, um 20 Uhr, die weiteren sechs Vorstellungen finden statt am Dienstag, 23. August, um 20 Uhr, am Mittwoch, 24. August, um 17 Uhr. Am Freitag, 26. August, Montag, 29. August, Mittwoch, 31. August, und am Freitag, 2. September, jeweils um 20 Uhr. Der Familientag am Samstag, 3. September, wird wieder mit der Generalversammlung verbunden sein, die um 18 Uhr im Schlossweihergarten beginnt. Der Eintritt ist wie bisher frei, um Spenden wird gebeten. Vor und nach der Vorstellung und in der Pause bietet die Vesperbude der Theaterfreunde wieder Balzheimer Spezialitäten an.