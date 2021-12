Wieder Corona-Schnelltestmöglichkeit in Bad Wurzach

Bad Wurzach (sz) - Die Firma „NaPa Corona Testungen“ bietet in Bad Wurzach ab sofort Corona-Testungen an. Das Testzentrum befindet sich laut Pressemitteiluung im Vereinsheim des Tennisclub Bad Wurzach (Birkenweg 4) neben dem ehemaligen Hallenbad. Das Testzentrum hat montags, mittwochs und freitags jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. An Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen.

Angeboten werden kostenlose Schnelltests. Aktuell nicht angeboten werden PCR-Tests. Möglich sind die Befunde in Deutsch oder Englisch oder auf Wunsch mit QR Code als EU-Zertifikat. Die Besucher erhalten den Schnelltestbefund innerhalb von 20 Minuten nach der Testung per E-Mail.

Eine Testung ist nur nach vorheriger online Terminreservierung unter www.napa-testungen.de möglich. Eine Registrierung vor Ort ist nur in Ausnahmefällen möglich und kann zu deutlichen Wartezeiten führen. Bitte Personalausweis oder Reisepass mitbringen.