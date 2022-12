Wie Wälder fit für den Klimawandel werden können

Wie müssen sich die heimischen Wälder verändern, um dem Klimawandel besser standzuhalten? Mit diesen Fragen beschäftigen sich derzeit sowohl Försterinnen und Förster, als auch Waldbesitzer. Denn schon jetzt leiden die Wälder auch in der Region unter den ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe.

Mehr als 100 Waldbesitzer haben Ende November zwei Info-Nachmittage des Forstamtes Bodenseekreis in Dietmannsweiler bei Tettnang und Wittenhofen im Deggenhausertal besucht, um sich über die Herausforderungen und Folgen des Klimawandels in den Wäldern des Bodenseekreises auszutauschen.

Schäden sind auch im Bodenseekreis hoch

Dabei zeigten die örtlichen Försterinnen und Förster, wie klimastabile Wälder entwickelt werden können und welche Baumarten dafür besonders geeignet sind. Denn auch hier leiden die Wälder bereits unter Hitze, langanhaltender Trockenheit und Schädlingen. Dabei ist vor allem ein gesunder Wald ein lebensnotwendiger Klimaschützer für Menschen und Tiere.

Ein Blick in die Wälder zeige oftmals: Die Bäume sind vertrocknet und werden gegenüber Schädlingen oder Stürmen immer anfälliger. Im Bodenseekreis seien die Schäden seit 2018 hoch und nur durch kurzfristige Maßnahmen sowie langfristiges Handeln zu bewältigen, teilt das Landratsamt mit. So wurde an beiden Info-Nachmittagen an verschiedenen Waldbildern vorgestellt, wie klimastabile Wälder entwickelt werden können. „Schon in ganz frühen Jahren legt man den Grundstein für einen stabilen Wald“, berichtete in Dietmannsweiler beispielsweise die örtliche Försterin Katja Walter den rund 45 Teilnehmenden.

Fichte allein reicht nicht mehr aus

In Wittenhofen erklärte Förster Markus Kramer den 60 Zuhörenden: „Nur mit der Fichte wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Wir werden viel mehr auf Mischbaumarten setzen müssen.“ Mit einem fachgerechten Aufbau des Waldes könnten Bäume zudem ein gutes Wurzelwerk und passende Baumkronen ausbilden, was sie wiederum standhaft gegenüber Stürmen mache.

Darüber hinaus informierte das Team des Forstamtes Bodenseekreis an beiden Info-Nachmittagen, welche Förderangebote es für Waldbesitzende durch das Land Baden-Württemberg und das Landratsamt Bodenseekreis gibt und wie sie genutzt werden können.

Vorgestellt wurde auch die „Wald-Expert-App“ für Waldeigentümer, die beispielsweise wichtige Informationen zur Bewirtschaftung im Zeichen des Klimawandels bereitstellt. Zudem erfuhren die Anwesenden, wie sie Rettungskräfte im Notfall möglichst schnell an einen Unfallort leiten können und welche Rolle dabei sogenannte Rettungspunkte spielen.

Dies sind festgelegte Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge im Wald, die durch Schilder oder digitale Koordinatenangaben Treffpunkte beschreiben. Sie helfen in Notfällen bei der Kommunikation mit dem Rettungsdienst und erleichtern so das Auffinden des Unfallortes.