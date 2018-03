Wie wär’s mit mehr Blitzern?

Ein Zu- und Anliefererverkehr muss gewährleistet sein – auch in einer Fußgängerzone. So weit, so gut. Dass in Pfullendorf bei den Anlieferzeiten bislang keine strengen Zeiten herrschten, war den Umständen angepasst – schließlich war der Marktplatz bislang meist leer. Für diese schöne Innenstadt leider oft peinlich leer.

An Fußgängerzonen scheiden sich die Geister. Wenn die Innenstadt neu belebt werden soll, müssen Gemeinderat und Verwaltung aber an heilige Kühe gehen. Die aber dann auch im besten Sinne weiterentwickeln. Dazu gehört die Fußgängerzone. Warum kann das eigentlich generell nicht eine drastisch verkehrsberuhigte Zone sein. Die dann aber die Stadt nicht mehr so radikal durchschneidet?

Leben heißt auch flanieren. Sehen und Gesehen werden, sich gemütlich hinsetzen. Für manche gehört ein Auto dazu. Raser lassen sich aber auch in einer verkehrsberuhigten Innenstadt radikal kontrollieren. Blitzer, die ab 30 Kilometern – aber zu jeder Tag- und Nachtzeit scharf gestellt sind – könnten was bewegen.