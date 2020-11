Verehrte Leserschaft,

der 11. November ist für uns Christen der Festtag des heiligen Martin von Tours. Der Tag ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt, darunter der Martinsumzug, das Martinssingen und das Martinigans Essen. Wegen Corona und Lockdown werden dieses Jahr diese Bräuche und Feiern dazu entfallen.

Der Legende nach teilte der heilige Martin – wohl um das Jahr 316 in der Region des heutigen Ungarn geboren, als junger römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. In der folgenden Nacht erschien im Jesus Christus im Traum. Jesus trug das Mantelstück, das Martin dem Bettler gegeben hatte. Martin ließ sich daraufhin taufen und wurde schließlich Bischof von Tours. Er heilte Kranke und war als Wohltäter bei den Menschen äußerst beliebt.

Für manche Zeitgenossen ist der 11. November auch der Beginn des Karnevals und das wird ja gerade im Rheinland ausgiebig gefeiert, aber auch hier wird die Corona Pandemie und der Lockdown so zu sagen zur Spaßbremse, da die Feiern ausfallen.

Angesichts dieser Corana Krise und dem Lockdown stellt sich für mich die Frage: Wie viel braucht ein Mensch zum Leben?

Hier geht es nicht nur um die Debatte der Hartz IV-Regelsätze oder die Höhe des Mindestlohns, sondern um viel mehr. Frieden, Gerechtigkeit, Kreativität, Liebe, Gesundheit und Resilienz (Krisenfestigeit). Für uns Christen heißt das auch: Gott ist für uns da, ohne jedes Wenn und Aber.

Wie viel braucht ein Mensch zum Leben? Das ist auch immer von einem bestimmten Moment oder einer Situation abhängig.

Der heilige Martin hat eine bestechende Antwort auf diese Frage gefunden. Mantelteilung ohne Wenn und Aber und er teilt damit ein Stück des Himmels aus, also ein Stück Himmel auf Erden. Er handelt richtig, auch wenn er damit Ärger in Kauf nimmt. Er handelt himmlisch, weil er mit seiner Mantelhälfte etwas von sich verschenkt.

Ich denke, die Mantelteilung ist ein Volltreffer, auch gerade in dieser Corona-Pandemie kann sie uns als Beispiel dienen. Es macht uns Mut, angesichts von Corona-Krise und den daraus resultierenden Maßnahmen auf unser Herz und Verstand zu hören und nicht mutlos werden oder den Kopf in den Sand zu stecken. Im Vertrauen auf Gott unseren Weg zu gehen und sozusagen krisenfest zu werden.

Für mich als Diakon sind Vertrauen auf und in Gott und das Gebet zwei wichtige Meilensteine in meinem Leben als Christ.

So lade ich Sie ein, gemeinsam zu beten: Guter Gott, wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst. Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Das belastet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht. All unsere Befürchtungen, Hoffnungen und Ängste, tragen wir vor dich. Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst und wir unsere Sorgen vor dich bringen dürfen. Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Dir vertrauen wir und bitten dich um Kraft, Mut und Zuversicht. Gott beschütze uns in dieser sorgenvollen Zeit. Amen.

Seien Sie gesegnet und bleiben gesund und zuversichtlich!

Martin Ogger (Diakon Katholische Kirche Wangen im Allgäu)