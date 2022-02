Mit Video: So wappnen Sie sich und Ihr Zuhause für stürmische Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit schweren Stürmen, die in den kommenden Tagen über das Land ziehen: Wer es noch nicht getan hat, der sollte dringend Haus, Terrasse, Garten und Balkon sturm- und wasserfest machen.

Manche Sturmschäden lassen sich nicht verhindern, andere hingegen schon. Den Naturgewalten kann der Mensch mit klugen Vorbereitungen begegnen, am wichtigsten ist dabei der Selbstschutz.

Doch richtiges Verhalten für den Ernstfall will gelernt sein: So wappnen Sie sich und Ihr Zuhause für Sturm und Orkan.

Tipp 1: Nicht ins Freie gehen

Lose Äste, umstürzende Bäume, herabfallende Dachpfannen und Blumenkästen – bei einem Unwetter sollte man sich nicht im Freien aufhalten.

"Vermeiden Sie insbesondere gefährdete Bereiche wie Wälder. Die Gefahr für Leib und Leben ist zu groß", teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit.

Das eigene Zuhause sollten Sie nur in Notfällen verlassen. Suchen Sie am besten einen innen liegenden Raum im Erdgeschoss auf. Kellerräume sollten Sie laut dem BBK meiden, da diese "sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können".

Das BBK rät, einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken aufzubauen. Ein solcher Vorrat ist nicht nur im Katastrophenfall nützlich, sondern auch bei einem Unwetter. So müssen Sie Ihr Zuhause bei einer Unwetterwarnung möglichst nicht verlassen, auch nicht für Einkäufe.

Ab Mittwoch Nacht werden im Südwesten mehrere Sturmtiefs erwartet. Besonders bei Autofahrten ist erhöhte Vorsicht geboten.

Bereiten Sie sich auf einen Stromausfall vor: Bei schweren Stürmen kann es passieren, dass umstürzende Bäume Stromleitungen beschädigen. "Sorgen Sie vor, indem Sie beispielsweise ein batteriebetriebenes Radio, Taschenlampen und Kerzen vorhalten."

In manchen Situationen schlägt die Wetterlage so schnell um, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, rechtzeitig die eigenen vier Wände zu erreichen. Wenn Sie von einem Unwetter überrascht werden, gibt es einige Verhaltensregeln, die Ihr Leben schützen können.

Tipp 2: Schutz suchen vor Unwetter

Wenn Sie von einem Unwetter überrascht werden, meiden Sie ungeschützte Orte, an denen Sie von Hagel oder von vom Sturm mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten. Im besten Fall gibt es ein Gebäude in der Nähe, das Schutz bietet.

Wenn kein schützendes Gebäude in Sicht ist, sollten Sie laut BBK "mit eng zusammen stehenden Füßen – möglichst in einer Mulde – auf den Fußballen in die Hocke gehen."

Bei Hagel legen Sie sich, wenn es nirgendwo Schutz gibt, mit dem Gesicht auf den Boden und schützen Sie Kopf und Nacken mit den Händen", heißt es dort weiter.

Bei Gewitter sollten Sie offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Antennen meiden und sich nicht an Zäune anlehnen. Dadurch minimieren Sie die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden.

"Halten Sie bei Gewitter zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein", empfiehlt das BBK. Zudem sollten sie bei Gewitter die Berührung von Gegenstände mit Metallteilen wie Regenschirme und Fahrräder wegen Blitschlags vermeiden. Im Auto sind Sie dagegen vor Blitzen sicher.

Tipp 3: Vorsicht beim Autofahren im Sturm

Autofahren bei starkem Wind erfordert vollste Aufmerksamkeit und angepasstes Tempo. Noch mehr als sonst gilt: Beide Hände ans Lenkrad. Denn, greift sich eine Böe plötzlich das Auto, ist angemessen sanft gegenzulenken, rät der ADAC.

Wer merkt, dass der Anhänger unruhig wird, sollte sofort Tempo rausnehmen und unter Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs bremsen. Vincenzo Lucà vom Tüv Süd

Da, wo der Wind offene Angriffsflächen hat, steigt die Gefahr - also etwa auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten. Auch große Fahrzeuge wie etwa Busse und Lkws zu überholen, kann brenzlig werden, wenn das eigene Auto aus deren Windschatten gelangt.

Wer zu stark am Lenkrad reißt, um gegen den Wind zu lenken, riskiert Unfälle. Denn bricht der Luftstrom abrupt wieder ab, landet man vielleicht im Graben oder auf der Gegenfahrbahn, so der Tüv Süd.

Woher der Wind weht, lässt sich unter anderem an der Neigung von Bäumen und Büschen entlang der Strecke erkennen. Auf Brücken zeigen oft Luftsäcke die Richtung an.

Je langsamer Autofahrer nun unterwegs sind, desto besser können sie reagieren. Trifft eine Böe mit 70 km/h auf einen Wagen bei Tempo 100, kann sie es um einen Meter versetzen. Fährt das Auto 130 km/h, werden bereits bis zu vier Meter daraus, so der Tüv Süd.

Autos mit Anhänger, Wohnmobile und Lieferwagen sind deutlich windempfindlicher. Schlimmstenfalls könnten sie sogar umkippen, so der ADAC.

"Wer merkt, dass der Anhänger unruhig wird, sollte sofort Tempo rausnehmen und unter Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs bremsen", sagt Vincenzo Lucà vom Tüv Süd.

Tipp 4: Informationen zur Wetterlage einholen

Unwetter, vor allem schwere Stürme und Orkane, werden im Normalfall bereits Tage vorher angekündigt. Deshalb sollten Sie sich über Warnmeldungen informieren. Beispielsweise auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Mit einem Überblick über die drohende Wetterlage können Sie sich entsprechend vorbereiten.

Tipp 5: Lose Gegenstände sichern, Fenster schützen

Oft sind es nicht die tief verwurzelten Bäume, die im Sturm fallen und Schäden verursachen. Es sind lose Gegenstände — die herumliegen und bei Sturm zu Geschossen werden können.

Selbst der leere Blumentopf auf der Balkonbrüstung oder die kleine Gartenschaufel können abheben und mit großer Wucht in Häuser einschlagen und Fenster zerschlagen. Daher rät die Verbraucherzentrale NRW vor einem Sturm auch zum Aufräumen von scheinbar banalen Gegenständen.

Auch wichtig: Das Auto sollte nicht unter hohen Bäumen oder in der Nähe von Häusern stehen. Herabfallende Äste oder Dachpfannen könnten es sonst beschädigen. Im Zweifel sollten Autobesitzer ihr Fahrzeug umparken, um es vor Schäden zu schützen. Im Idealfall können Fahrzeughalter ihr Auto in der Garage oder im Carport unterstellen.

Außerdem sollten Sie ihre Müll- und Papiertonne vor Sturm sichern. Das BBK empfiehlt, auch größere bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel und Fahrräder festzumachen. Auch schwere Dinge können bei einem starken Sturm oder Orkan durch die Gegend fliegen.

Es macht auch Sinn, während eines Sturms die Rollläden zu schließen. Allerdings müssen sie komplett geschlossen werden — oder man lässt die Rollläden dann besser doch ganz offen, rät Prof. Norbert Gebbeken, Statiker und Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.

Aber die halboffene Stellung ist keine Option. „Da sonst der Wind zwischen die nur halb geschlossenen Läden und das Fenster dringt und den Rollladen aus der Führung drückt.“ Der Experte rät auch, alle Fenster und Türen — sogar im Keller — zu schließen.

Tipp 6: Keller auf mögliche Überflutung vorbereiten

Das BBK empfiehlt, Rückstauklappen in Abwasserleitungen: Diese sollten Sie regelmäßig auf deren einwandfreie Funktion kontrollieren. Sie schützt Räume vor der Überflutung bei Starkregen. Ist die Kanalisation überfordert, drückt das Wasser teils von unten durch die Abflussrohre nach oben ins Gebäude.

Rückstauklappen verriegeln bei Wasserdruck von unten dann das Rohr. Teils liegen diese direkt in den Hausinstallationen, etwa für Kellerwaschbecken im Siphon.

Flutet Starkregen den Keller, kann ein Kurzschluss zur tödlichen Gefahr werden. Das BBK rät zur Vorbereitung von Überflutungen: den Strom vorsorglich abstellen.

Auch sollten gefährliche Stoffe oder Chemikalien in gefährdeten Räumen so gelagert werden, dass das Wasser sie nicht erreicht.

Tipp 7: Liste und Fotos vom Eigentum machen

Schäden durch Hagel, Starkregen und Stürme kann man nicht immer vermeiden. Man kann aber für den Fall der Fälle vorbereitet sein, sodass die Kosten für die Behebung der Schäden schnell von der Versicherung erstattet werden können. Vorausgesetzt: Sie haben eine Liste ihres Eigentums parat hat.

Hilfreich sind Fotos vom Zustand der Gebäude und Einrichtung und, wenn noch vorhanden, Scans der Kaufbelege. Die Dateien können etwa in einem Clouddienst liegen.

Denn: Bei Überflutungen sind nicht nur die Gegenstände zerstört, sondern auch die Belege dafür. Und in der Überforderung einer solchen Katastrophe erinnert man sich vielleicht auch nicht mehr an all sein Hab und Gut.

Wer lieber echte Belege behält, sollte diese ausgedruckten Fotos und Papierlisten bei Verwandten oder Bekannten, die nicht im eigenen Ort wohnen, lagern.

Eine andere Möglichkeit ist laut BBK, sich ein Notgepäck und eine Dokumentenmappe anzulegen. So haben Sie im Notfall alles Wichtige sofort griffbereit.

Wenn die Police Elementarschäden mit abdeckt, kommen laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Gebäude- oder Hausratversicherungen für Schäden durch Wetterereignisse auf.

Bei einem Schaden muss der Versicherte im Detail nachweisen, was zerstört wurde. Man sollte den Versicherer auch zügig über den Schaden informieren — noch bevor man zum Beispiel Handwerker mit der Reparatur beauftragt.