„Wie sollen wir altern?“

Meckenbeuren (sz) - Beim nächsten Patientenvortrag in der Reihe „Medizin am Gleis“ des Medizin Campus Bodensee am Mittwoch, 7. März, ab 19 Uhr im Kulturschuppen Meckenbeuren dreht sich alles um das Altern. Privat-Dozent Dr. Hans Joachim Simmendinger, ehemaliger Chefarzt der Anästhesie des Klinikums Friedrichshafen, wird der Frage „Wie wollen wir altern?“ nachgehen und über das Alter und das Altern referieren. Mit folgenden Fragen und Themen wird sich Simmendinger dabei befassen: Was ist das Altern? Warum altern wir? Wie altern wir? Was kann man selbst tun für ein gesundes, aktives und kompetentes Altern?

Aber auch Altern und Krankheit - Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit werden thematisiert. Im Anschluss gibt es einen praktischen Exkurs zur Sturzprophylaxe. Die Ergotherapeutin Daniela Nehrlich, Therapiezentrum Friedrichshafen-Tettnang, wird erklären und zeigen, wie man auch daheim Stürze vermeiden kann und mit praktischen Hinweise und Tipps den Alltag etwas sicherer machen. Die „Sturzprophylaxe“ ist ein wichtiges Thema im Arbeitsalltag der Therapeutin in der Sektion Geriatrische Rehabilitation des Klinikums Friedrichshafen.

Selbstverständlich beantworten beide Referenten im Anschluss an die Vorträge auch Fragen.

Der Eintritt zu Medizin am Gleis ist frei. Der nächste Patientenvortrag in dieser Reihe am Mittwoch, 18. April, widmet sich unter dem Titel „Die Sucht der alten Damen“ dem Thema Medikamentenmissbrauch im Alter bei Männern und Frauen. Mehr unter www.medizin-campus-bodensee.de