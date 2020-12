Wie sich Lindauer Händler und Wirte zukunftsfähig aufstellen

Lindau - Stadt Lindau und IHK wollen Einzelhandel und Gastronomie nicht nur auf der Insel unbedingt erhalten. Mit den Händlern und Wirten gemeinsam planen sie deshalb verschiedene Aktionen.

Lindau soll für Lindauer und Gäste das ganze Jahr über als Einkaufsstadt, Tagungsstätte und touristisches Ziel attraktiv sein. Wichtig sei es, nicht zuerst an Gäste zu denken, sondern Lindau vor allem für die Bürger zu einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu machen. Das hat Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zuletzt bei der digitalen Bürgerinformation am Montag erklärt. Und laut Mitteilung ist dies auch das Ziel einer gemeinsamen Initiative von Stadt Lindau und IHK Schwaben.

„Wir können diese Ziele nur mit einer gemeinsamen Anstrengung erreichen“, sagt OB Alfons: „Dabei geht es zum einen um ein attraktives Angebot in allen Stadtteilen und gleichzeitig um ein lebenswertes Umfeld für alle Lindauerinnen und Lindauer. Nur so können wir die Arbeitsplätze in Handel, Hotellerie und Gastronomie sichern helfen.“

Wie berichtet, haben Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers bereits im Frühsommer auf Einladung von Stadt und IHK einen Aktivitätenplan festgelegt und Arbeitsgruppen für sieben Themenfelder eingesetzt. Zwei dieser Gruppen koordiniert die IHK Schwaben unter Leitung von IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment. Das Projektteam präsentiert nun die Ergebnisse für die Themenfelder Kommunikation und zukunftsfähiger Handel.

Einig waren sich die Gewerbetreibenden demnach, dass ein gemeinschaftlicher Auftritt nach außen sehr wichtig ist. Die IHK hat mit Mitarbeitern der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) und Mitgliedern der Interessengemeinschaft Zukunft Insel eine Arbeitsgruppe gebildet, die verschiedene Maßnahmen diskutiert und vorbereitet hat. So soll unter Federführung der LTK ein Datenpool entstehen, das Gewerbetreibende und deren Angebote erfasst. Anfang Dezember wird die IHK den Erfassungsbogen an mehr als 800 Einzelhändler und Gastronomen versenden. Mit ihrer Rückmeldung sichern sich die Unternehmen einen kostenfreien Auftritt auf der Internetseite lindau.de, die künftig noch mehr auf die Themen Einkaufen und Genießen eingehen wird.

„Ein gerade für kleine Händler-Strukturen zukunftsweisendes Angebot mit perfektem Service“, sagt Geschäftsinhaberin Angela Reichel. „Endlich Taten statt Worte – da muss man dabei sein“, bestätigt Gastronom Thomas Pohl. Die LTK übernimmt die Pflege der Datenbank und streut die Information auch gezielt in andere Kanäle. Einer davon ist eine von den Gewerbetreibenden gewünschte, zweimal jährlich erscheinende Zeitung, die im kommenden Frühjahr erstmalig in Lindau verteilt werden soll. „Mit diesem Angebot leisten die IHK und LTK einen unbezahlbaren Beitrag in schwierigen Zeiten“, bewertet Einzelhändlerin Karin Gsell dieses Vorhaben.

Dem Einzelhandel widmet sich die IHK mit dem Projekt „Zukunftsfähiger Handel“, das vor allem auf Fortbildungen setzt. Im kommenden Jahr erhalten die Händler Angebote, um sich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen. Wer zum Beispiel von möglichen Kunden besser gefunden werden möchte, findet hilfreiche Impulse in den IHK-Webinaren zu Google My Business und digitaler Sichtbarkeit. Diese finden noch vor Saisonbeginn im Frühjahr 2021 statt und sind für die Lindauer Einzelhändler kostenfrei. Veranstaltungen wird es auch zu den Schwerpunkten Kundenbindung und Einkaufserlebnis geben.

„Wir haben unsere Vorarbeit geleistet und können jetzt in die Umsetzung gehen“, sagt Anselment und betont: „Digitale Sichtbarkeit ist der Schlüssel zum Kunden. Noch nie war es so einfach und günstig sich wirksam zu präsentieren. Deshalb appelliere ich an alle Gewerbetreibende unser Angebot zu nutzen, um ihr Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.“