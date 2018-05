Wie Rentner sicher über die Runden kommen

„Ich habe immer gearbeitet“, sagt die Frau, die in den Räumen der Caritas erzählt, wie es ist, wenn man gegen Ende seines Lebens mit ganz wenig Geld auskommen muss. 190 Euro bleiben ihr im Monat für Lebensmittel, Kleidung und alle anderen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zum Glück bekommt sie ab jetzt ein paar Euro zusätzlich.

Ihren Namen will die Frau nicht in der Zeitung lesen und auch sonst nichts, was sie erkennbar macht. Denn ihr erwachsenes Kind soll unter keinen Umständen merken, wie schlecht es ihr geht, wie sie unter Tränen sagt. Sie hat zwar schon lange die Scham überwunden, die andere daran hindert, Anträge auf Grundsicherung zu stellen oder im Tafelladen einzukaufen. Und in der Familie ist klar, dass sie keine großen Sprünge machen kann. Wie wenig es wirklich ist, sollen die Angehörigen aber nicht erfahren.

Als Altenpflegerin, in der Gastronomie und in anderen Tätigkeiten hat die Lindauerin stets Geld verdient. Große Sprünge konnte sie nie machen, aber es hat immer für sie und ihr Kind gereicht. Doch dann spielte die Gesundheit nicht mehr mit. Sie musste 15 Operationen ertragen und war sehr lange krankgeschrieben. „Ich bin von einer Klinik zur anderen gelaufen.“ Dann wurde sie arbeitslos und ließ sich schließlich vorzeitig in die Rente drängen, weil die Arbeitsagentur keine Chance sah, ihr eine neue Stelle zu vermitteln.

Doch weil Berufsjahre fehlen, beträgt die Rente nur gut 700 Euro im Monat. Auf Rentenerhöhungen braucht sie nicht zu hoffen, denn da ist sie immer noch auf Grundsicherung angewiesen. Mit dem Geld, das früher Sozialhilfe hieß, kommt sie auf 889 Euro pro Monat, ohne Aussicht, dass es mal mehr werden könnte. „Ich habe nach 40 Jahren Arbeit also genauso viel Geld, wie jemand, der nie gearbeitet hat.“

Damit ist die Frau eine von immer mehr Menschen im Landkreis, die von Grundsicherung leben. Deren Zahl ist seit der Einführung der Grundsicherung im Jahr 2003 auf mehr als das Doppelte gestiegen – in Lindau ebenso wie in ganz Deutschland. Betroffen sind vor allem Frauen: In Bayern bekommen laut Deutscher Rentenversicherung Männer durchschnittlich knapp 1100 Euro Rente, Frauen müssen im Schnitt mit 825 Euro auskommen.

Weil das nie reicht, stockt der Staat mittels Grundsicherung die Rente bis zum Existenzminimum auf. 530 Menschen bekommen laut Landratsamt Lindau derzeit Grundsicherung im Alter. Dabei liegen keine genauen Zahlen darüber vor, wie groß der Anteil ist. Die Bertelsmann-Stiftung hat für eine große Studie vor vier Jahren aber ermittelt, dass der Anteil der bedürftigen Senioren in Lindau deutlich höher ist als in umliegenden Landkreisen. Warum das so ist, weiß niemand genau. Auch Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts, kann nur spekulieren: „Gründe könnten das hohe Mietniveau sein sowie der Altersdurchschnitt.“

Klar ist aber auch, dass es überall eine hohe Dunkelziffer gibt. Denn viele Menschen sollen sich keine Hilfe vom Amt holen. Sie schämen sich, weil sie die staatlichen Zuschüsse zum Leben als Almosen empfinden. Das hat die Lindauerin hinter sich. Sie weiß, dass sie auf Hilfe angewiesen ist. Hilfe vom Amt, Hilfe von der Caritas und von der LZ-Bürgeraktion „Wir helfen“. Sie ist unheimlich dankbar und sagt das auch mehrfach. Denn ohne diese Hilfe könnte sie nicht überleben.

LZ-Redakteur Dirk Augustin erklärt, warum er sich mit dem Thema Altersarmut befasst hat.

Tränenüberströmt erzählt die Frau, dass sie nach Miete – zum Glück hat sie eine bezahlbare kleine Wohnung – und Nebenkosten auch andere Fixkosten tragen muss: Medikamente, Stadtbuskarte, Telefon, auch für das Konto bei der Sparkasse muss sie 7,50 Euro pro Monat zahlen. Hinzu kommt die Zahnarztrechnung und die Brille, für die sie Raten abstottert. So bleiben für Lebensmittel und täglichen Bedarf 190 Euro pro Monat, das sind etwa sechs Euro pro Tag. „Da muss ich sehen, dass ich klarkomme. In manchen Wochen gibt es eben nur Kartoffeln mit Gemüse.“

Ohne Einkauf im Tafelladen der Caritas wäre das gar nicht möglich. Luxus ist, wenn sie mal einen Joghurt im Supermarkt kauft, der im Angebot ist. Ihre Kleidung kauft sie gebraucht beim Roten Kreuz. Wenn sie mit einer Freundin einen Kaffee trinken geht, muss die bezahlen. Die Eintrittskarte fürs Lindauer Kabaräh hat sie über zwei Monate angespart. Das Stadttheater konnte sie sich schon lange nicht mehr leisten.

Richtig Probleme bekommt sie, wenn größere Rechnungen anstehen. Da haben zum Glück schon mehrfach „Wir helfen“ oder die Caritas ihr beigestanden. Anneliese Spangehl von der LZ-Bürgeraktion bestätigt, dass die Zahl hilfsbedürftiger älterer Menschen zunimmt. Die kommen fast alle mit den gleichen Problemen: Sie brauchen eine neue Brille, müssen den Zahnarzt bezahlen, oder der Kühlschrank ist kaputt. Das kennt auch Caritas-Geschäftsführer Harald Thomas, dem es seit etwa drei Jahren auffällt, dass mehr ältere Menschen Hilfe brauchen, weil die Grundsicherung nicht reicht.

250 Euro mehr pro Monat – „das wäre ein Traum“ für die Lindauerin. Aber glücklich ist sie, weil sie über eine anonyme Patin im Monat ein Zehntel davon bekommt. Die Spenderin hat in der LZ von zunehmender Altersarmut im Landkreis gelesen und stellt Caritas-Chef Harald Thomas jeden Monat 50 Euro zur Verfügung,, den dieser auf zwei Hilfsbedürftige verteilt. Dafür möchte sie nun auf diesem Weg Dank sagen: „Denn 25 Euro sind viel Geld.“

Die Zahl der alten Menschen in Armut hat sich seit Einführung der Grundsicherung vor 15 Jahren verdoppelt. (Foto: Grafik: Olivia Kammerlander)

Übern Tellerrand: Seniorenhilfe Lichtblick zahlt 35 Euro pro Monat

Die in München lebende Lydia Staltner hat vor Jahren immer wieder eine alte Frau gesehen, die Sommer wie Winter dieselben abgetragenen Schuhe trug. Auch wenn sie sich damals nicht getraut hat, die Frau anzusprechen, um zu helfen, hat sie das nicht losgelassen. Staltner hat 2003 den Verein Seniorenhilfe Lichtblick gegründet. „Um Berührungsängste, wie ich sie gespürt habe, abzubauen und sich gemeinsam stark zu machen für ein Altern in Würde“, wie sie sagt.

Wie „Wir helfen“ in Lindau sammelt die Seniorenhilfe inzwischen nicht nur in München, sondern auch in Zweigstellen in Münster und Passau Geld, mit dem sie alten Menschen den Kauf teurer Medikamente oder eines Kühlschranks ermöglicht. Staltner berichtet, dass Lichtblick auch schon Menschen aus Lindau geholfen hat.

Als erste Einrichtung hierzulande geht Lichtblick aber noch weiter und bietet Menschen, die von Grundsicherung leben müssen, eine Patenschaft von 35 Euro im Monat an, „um den Menschen ein bisschen Würde zu geben“, wie sie im Gespräch mit der Lindauer Zeitung sagt. Sie sollen mit einer Freundin einen Kaffee trinken können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

Lydia Staltner hat die Seniorenhilfe Lichtblick gegründet, die Menschen in Armut beisteht. (Foto: Lichtblick)

Staltner versteht ihren Verein zudem als eine Art Stachel im Fleisch dieser Gesellschaft. „Es ist ein Traum, dass es keine Altersarmut mehr gibt“, sagt sie und weiß, dass Träume selten in Erfüllung gehen. Aber sie erinnert die Politik immer wieder an diesen Skandal, dass Menschen nach einem Leben voller Arbeit im Alter nicht in Würde leben können. Sie weiß, dass es Armut hierzulande gibt, auch wenn Bundesminister was anderes behaupten.

Während Staltner ihre Aufgabe nicht darin sieht, der Politik zu sagen, was nötig wäre, entlarvt Caritas-Generalsekretär Georg Cremer viele Forderungen von Parteien, Gewerkschaften und Sozialverbänden als Luftnummer. Denn das oft geforderte höhere Rentenniveau hilft den wirklich Armen nicht. Wichtiger wäre seiner Meinung nach, die Grundsicherung anzuheben und die Schwellenängste zu nehmen. Dafür müsste man es in der öffentlichen Diskussion von Vorurteilen befreien. Damit wirklich jeder alte Mensch sein Leben selbstbestimmt und in Würde führen kann.

Dirk Augustin (Foto: oh)

Kommentar: Jeder kann als Pate helfen

Das Rentenrecht ist so kompliziert, dass ein Normalsterblicher da nie den perfekten Vorschlag machen kann, was passieren müsste, damit Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch im Alter ein würdiges Auskommen haben. Deshalb muss man das den Fachleuten überlassen. Damit die sich aber um das Thema kümmern, müssen wir Wähler immer wieder mahnen.

Zugleich sollten wir uns aber um die Menschen kümmern, die heute leiden. Denn Abhilfe durch politische Beschlüsse ist nicht so schnell zu erwarten. Hilfe in Ausnahmefällen durch „Wir helfen“ klappt heute schon sehr gut. Und für den Alltag ist das Patenschaftsmodell der Caritas ein sehr guter Ansatz. Denn vielen Betroffenen ist mit 30 Euro im Monat sehr viel geholfen. Gerade im reichen Landkreis Lindau sollte es Menschen geben, die genug übrig haben, um eine Patenschaft zu übernehmen. Damit geben die Paten einem Menschen ein wenig Würde zurück. Viel mehr kann ein Spender nicht erreichen.