Wie Neukirch zu Schwert und Abtstab kommt

Wappen finden sich immer wieder auch im alltäglichen Leben – und das auch heute noch. Der Heraldik-Experte Gisbert Hoffmann hat für den Förderkreis Heimatkunde einiges Wissenswerte zusammengetragen, so wie hier im „Wappenbuch Bodenseekreis“ von 1991 über das Neukircher Wappen. Der Ort selbst übrigens wurde vor 900 Jahren erstmals erwähnt:

Die dreilatzige rote Fahne in Silber ist das Wappen der Grafen von Montfort, zu deren Herrschaftsbereich das ehemalige montfortische Amt Neukirch bis 1780 gehörte. Das Schwert soll an die verschiedenen niederadligen Familien (von Ah, von Bernried, von Ebersberg, von Flunau, von Pflegelberg, Stein von Reichenstein, Vögte von Summerau), der Abtstab an die Klöster (Allerheiligen, Langnau, Weingarten, Weißenau) erinnern, die im Bereich der heutigen Gemeinde Neukirch Besitzungen hatten.

1958 erhielt Neukirch sein Wappen

Das Wappen wurde der Gemeinde am 14. Februar 1958 durch das Innenministerium verliehen mit dem Recht zur Führung einer Flagge in den Farben Rot-Weiß. Vor der Wappenverleihung führte die Gemeinde Neukirch ein Siegel mit der Darstellung einer Kirche.

Die ehemalige Gemeinde Flunau besaß kein eigenes Wappen, obwohl ihr die Archivdirektion bereits im September 1930 ein Wappen vorgeschlagen hatte, das in Schwarz zwei silberne Dreschflegel auf einem grünen Dreiberg zeigte. Dieser Entwurf war abgeleitet von dem „redenden“ Wappen des im Gemeindegebiet beheimateten Geschlechts der Herren von Pflegelberg. Sie führten im roten Schild zwei Flegel mit goldenen Stangen und silbernen Schlegeln auf einem grünen Dreiberg. Zur Annahme des Wappens durch die Gemeinde Flunau ist es nicht gekommen.

Neukirch vor 900 Jahren erstmals erwähnt

Als „Niwenchilichun“ wird Neukirch in seiner Urkunde des Schaffhauser Klosters Allerheiligen vom 6. Januar 1122 erstmals erwähnt. Ob der 837 genannte Kirchort „Sconinperac“ (Schönenberg) mit Neukirch identisch ist, wie einige Geschichtsforscher vermuten, konnte bis heute nicht belegt werden, obwohl einiges dafür spricht und Sconinperac bisher nirgendwo im Argengau zu finden ist. Die Pfarrei Neukirch kann seit 1275 nachgewiesen werden. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts ist auch ein Ortsadel von Neukirch bezeugt.

Bedeutender waren jedoch die auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde ansässigen Herren von Pflegelberg, von Ebersberg und von Summerau. Letztere gehörten zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern unserer Gegend. Die seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesenen Herren und späteren Vögte von Summerau brachten es zu welfischen und staufischen Dienstleuten, waren schließlich Reichsministeriale und starben erst 1817 mit dem österreichischen Staatsmann Joseph Thaddäus von Summerau im Mannesstamm aus.

Seit etwa 1500 Gerichtssitz in Neukirch

Auch die Herren von Ebersberg – von 1153 bis 1447 nachgewiesen – waren in der Gegend reich begütert. Von ihren Erben gelangte ihr Besitz 1463 an die Grafen von Montfort, die ihn jedoch fünf Jahre später an das Kloster Weißenau veräußerten. Der Ort Goppertsweiler, ursprünglich im Besitz der Herren von Pflegelberg, kam mit seiner Kirche 1380 an das Kloster Weingarten. In Rappertsweiler waren das Kloster Langnau, aber auch Montfort und das Stift Lindau begütert. Das Kloster hielt hier sein Gericht. Das Dorf gab im Bauernkrieg 1525 einem Bauernhaufen seinen Namen. Unter seinen Hauptleuten befand sich ein Martin Lenz aus Rappertsweiler. Neukirch selbst sowie eine Anzahl weiterer Orte und Güter kamen nach und nach in den Besitz der Grafen von Montfort und bildeten seit etwa 1500 das Montfortische Amt Neukirch mit eigenem Gericht.

Flunau kommt 1937 großteils zu Neukirch

Nach dem Übergang an Württemberg 1810 wurde das Amt in die beiden Gemeinden Neukirch und Flunau geteilt. Bei der Neugestaltung des Kreises Tettnang 1937 erfolgte die Aufhebung der Gemeinde Flunau. Ihr Gebiet wurde zum größten Teil wieder Neukirch zugeschlagen. Heute bildet die Gemeinde Neukirch zusammen mit der Stadt Tettnang eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.