Wie Lockerungen für Käfigkämpfe in der Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten landeten

Dass sich eine Beschlussvorlage zu den Lockerungsbeschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom Mittwoch recht ausführlich mit Mixed-Martial-Arts-Kämpfen beschäftigt, hat für Erheiterung und Kritik in den sozialen Netzwerken gesorgt. Die Schlägereien in Käfigen kamen etlichen Nutzern deplatziert vor.

"…kontaktreicher Sport wie Material Arts-Kämpfe (sic!) in Innenräumen und insbesondere in Käfigen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest verfügen.“ Passus aus der Vorlage zur MPK

Als Beispiel für einen dritten Öffnungsschritt, der dann in Kraft treten soll, wenn die 7-Tage-Inzidenz zwei Wochen lang unter 35 bleibt, nennt eine schon am Dienstag bekannt gewordene Beschlussvorlage es könnte "…kontaktreicher Sport wie Material Arts-Kämpfe (sic!) in Innenräumen und insbesondere in Käfigen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest verfügen.“ stattfinden.

Hinter dem Passus, der sich im beschlossenen Papier nicht mehr findet, soll sich nach Medienberichten ein Witz von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) verstecken.

Der sendete die Beschlussvorlage am Dienstag, einen Tag vor der Konferenz, an den Chef der Berliner Senatskanzlei Christian Gäbler. Der sollte den Part zu Sport-Veranstaltungen in das Papier schreiben.

Als Platzhalter und Markierung nutzte Braun die Käfigkämpfe und spielte damit auf eine frühere Äußerung Gäblers zu diesen Kämpfen an. Möglicherweise also einfach ein Insider-Witz des Ministers. Das stieß bei Twitter auf Kritik.

Denkbar ist aber auch eine List Brauns. Die Beschlussvorlagen zu den MP-Konferenzen werden immer schon vorab an Pressevertreter herausgegeben. Dass nun exakt die Variante mit der Martial-Arts-Passage in der Öffentlichkeit landete, könnte Braun recht gut darüber Aufschluss geben, wo ein Leck sitzt. Ein Schachzug, der manche überrascht.

Offenbar ist Braun mit den Kämpfen nicht ganz vertraut. Im Text nennt er die Käfigkämpfe "Material Arts-Kämpfe".