Wie jeder Einzelne den Winterdienst unterstützen kann

Auf den ersten Blick scheinen die Zuständigkeiten klar: Die Gemeinde soll im Winter für freie Straßen sorgen. Bürgerinnen und Bürger können aber in vielfältiger Form selbst mit dazu beitragen, dass der Winterdienst möglichst reibungsfrei verläuft. Das gibt die Stadt Bad Wurzach in einer Pressemitteilung bekannt.

„Dies beginnt schon bei der satzungsgemäß vorgegebenen Räum- und Streupflicht für Anlieger, die eigentlich Selbstverständlichkeit sein sollte“, sagt Baubetriebshofleiter Frank Lott. „Natürlich ist das Räumen der Straßen wichtig. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind aber auch zu Fuß unterwegs und hoffen genauso auf einen möglichst schnee- und eisfreien Weg“. Manchem sei hier die persönliche Verantwortung, sozusagen „vor der eigenen Haustüre zu kehren“, leider nicht ausreichend bewusst. „Am Winterdienst in der Stadt sollten sich alle beteiligen, damit wir sichere Wege haben und von geräumten Straßen und Gehwegen profitieren können.“

Aber auch im Hinblick auf den städtischen Räumdienst gebe es viele kleine Beiträge, wie Bürgerinnen und Bürger behilflich sein können. „Bei angekündigtem Schneefall sollten beispielsweise Fahrzeuge nicht unnötig im Straßenraum abgestellt werden“, erklärt Lott. „Dies erschwert sonst die Räumung gerade in engeren Straßen teilweise erheblich. Im schlimmsten Fall muss der Schneepflug sogar umkehren, um Schäden an geparkten Fahrzeugen zu vermeiden.“

Eine gewisse Unsitte sei auch, den Schnee vom eigenen Grundstück einfach auf der Straße zu verteilen. „Letztlich landet dieser dann oft schlicht und einfach wieder in der eigenen Einfahrt oder der des Nachbarn, wenn die Räumfahrzeuge vorbeikommen“, so Lott. Nachdem viele Grundstücke einen Garten haben, sei es oft sinnvoller, den Schnee nicht auf die Straße, sondern vor allem in den eigenen Garten zu schippen. „Das hilft zur besseren Verteilung bei großen Schneemengen und ist teilweise sogar sinnvoll zur Vorsorge gegen Frostschäden“.

Verständnis zeigt der Baubetriebshofsleiter dabei dafür, dass gerade für ältere oder eingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger das Schneeräumen nicht immer ganz einfach sei. Wer den Räumdienst selbst nicht oder nicht mehr richtig übernehmen kann, könne aber auf unterschiedliche Hilfen zurückgreifen – beispielsweise auf Nachbarn oder durch Beauftragung eines privaten Räumdienstes.

Bei allen Bemühungen von Stadt und einzelnen Grundstückseigentümern wird das Thema Winterdienst am Ende trotzdem nicht immer ganz reibungsfrei bleiben. Das ist dem Baubetriebshofleiter klar.