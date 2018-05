Vor nicht einmal zwei Wochen hat ein ARD-Team eine Pflegedoku mit ihm gedreht – und nun ist Michael Wissussek erneut vor den Kameras gestanden: Bei „Kaffee oder Tee“ stellte der Bad Buchauer Demenz-Experte am Mittwoch die Demenzpflege Riedlingen vor – und konnte nebenbei hinter die Kulissen der bekannten Live-Sendung des SWR-Fernsehens blicken.

Kaffee oder Tee? Dieses Frage muss man Michael Wissussek eigentlich gar nicht stellen. Der vielfach engagierte Demenz-Aktivist und Musiker bevorzugt natürlich das koffeinhaltige Getränk – wie übrigens auch SWR-Moderator Jens Hübschen. „Man hat tatsächlich auf dem Tisch im Studio Kaffee oder Tee stehen“, berichtet Wissussek. Sympathisch fand er es, dass sich Moderator Hübschen kurz vor der Sendung noch schnell zu den Gästen gesellte, um bei einem Schluck Kaffee mit ihnen zu plaudern und ihnen die Nervosität zu nehmen.

Und wie ist es sonst so im Studio von „Kaffee oder Tee“ in Baden-Baden? „Wie in einer Theaterkulisse“, sagt Wissussek: mit beweglichen Stellwänden, Fenster-Attrappen, die nur scheinbar den Blick ins Freie öffnen, viel Beleuchtung und riesigen Kameras. Die Wohlfühlatmosphäre stimme aber durchaus, findet Wissussek. Und in der Studioküche werde auch richtig gekocht, weshalb es köstlich nach Essen dufte.

Überhaupt setze das SWR-Team alles daran, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Vor der Sendung werden die Abläufe genau gesprochen und auch zwei Stunden lang detailliert geprobt. Hübschens Interview mit ihm sei aber spontan geführt worden, ergänzt Wissussek.

Sonst wird bei der Live-Sendung aber nur wenig dem Zufall hinterlassen. Selbst die Kleidung der Gäste werde von der „Garderobenfrau“ erst überprüft. Karos, nur schwarze oder nur weiße Kleidung, das komme im Fernsehen nicht gut rüber, hat Wissussek erfahren. „Deshalb muss jeder auch eine zweite Garnitur mitbringen.“ Um die Gäste ins rechte Licht zu rücken, kommen sie zudem in die Maske. Fünf Schichten hat Wissussek gezählt, von Make-up über Puder und Entglänzungsspray bis zum Feinschliff. Und dabei sei er mit rund 20 Minuten vergleichsweise kurz in der Maske gewesen.

Das viele Drumherum ist natürlich ganz schön anstrengend. „Die Nervosität war aber kein Problem“, sagt Wissussek – „bis auf die letzten 22 Sekunden, bevor die Kamera anging“: Als er aufstand, um zur Interviewecke zu gelangen, fiel plötzlich sein am Hosengürtel angebrachter Sender zu Boden. Trotzdem ist alles gut gegangen und für Wissussek war die Sendung ein Erfolg: „Ich konnte relativ viele Themenpunkte ansprechen, die mir wichtig sind.“