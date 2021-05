Von Schwäbische Zeitung

Einen 67 Jahre alten Autofahrer haben Polizeibeamte aus Überlingen am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann überfuhr in der Hutbühlstraße in Ernatsreute erst ein Wiesengrundstück und einen angrenzenden 15 Meter langen Gartenzaun. Im Anschluss rammte er einen geparkten Ford Focus und schob diesen gegen einen Carport, den er im Anschluss auch noch streifte. Anstatt mit dem Wagen stehen zu bleiben, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort. Der inzwischen auf zwei platten Reifen fahrende und aus dem Motorraum rauchende Wagen wurde an der ...