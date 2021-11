QUIZ - Testen Sie Ihr Wissen: Wie gut kennen Sie die Adventszeit?

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Aber warum eigentlich? Wie kam es dazu, dass wir die Türchen am Adventskalender öffnen und woher stammt der Brauch mit den Adventskränzen? Viele von uns haben schöne Kindheitserinnerungen an die Adventszeit, an die Schokolade aus dem Adventskalender und die immer größer werdende Vorfreude auf das Fest.

Die Menschen backen Plätzchen, trinken zusammen Glühwein und hetzen durch die Kaufhäuser auf der Suche nach Geschenken für ihre Lieben. Aber wissen Sie, warum wir all das tun? Und kennen Sie auch die merkwürdigeren Fakten hinter der Adventszeit? Hier können Sie sich (und ihre Freunde und Familie) testen.