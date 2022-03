Rainau-Schwabsberg (zt) - Wie genau funktioniert eine Glühbirne? Die Klassen 3 und 4 der Grundschule Schwabsberg beschäftigen sich drei Schulwochen mit dem Thema Energie und Strom. Für den „Zeitungstreff 2022“ berichten Emma Maier, Isabella Straubmüller und Denise Diemer.

Die Kinder der Klasse 3 und 4 starteten mit einer Stromwerkstatt. Die Lehrerinnen Maria Binder und Diana Schatzinger besuchten im Vorfeld eine tolle Fortbildung zum Thema Energie. Mit schönen Materialien und verschiedenen Experimenten beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler im Unterricht.

Die Schüler fanden das Thema sehr interessant und wollten darüber viel lernen. Sie haben festgestellt, dass es an ihrer Schule viele Geräte gibt, die Strom verbrauchen. Auch die Teile der Glühbirne wurden genauer betrachtet. Bei den Experimenten gefiel ihnen der Aufbau deines Stromkreises am besten. Am Ende der Einheit waren sich alle Schüler einig, dass sie viel gelernt haben und dabei noch viel Spaß dabei hatten.