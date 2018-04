Im Rahmen des VHS Programms in Leinzell gastiert am Montag, 23.04., um 19.30 Uhr Veronika Totzeck mit ihrem Vortrag „Wie geht Konzentration?“ im Musiksaal der Realschule Leinzell. Es geht in dem Vortrag sowohl darum, wie Eltern die Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder fördern können, als auch darum, wie wir selbst unsere Konzentration verbessern können.