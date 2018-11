An die Haushalte in Ochsenhausen ist vor Kurzem ein Flugblatt verteilt worden, in dem Verwaltung und Gemeinderat für mehrere Entscheidungen heftig kritisiert werden. Als „Verantwortlicher nach dem Presserecht“ wird Franz Wohnhaas genannt, ein Ochsenhauser Bürger, der auch für die Seite www.mischdichein-ox.de verantwortlich ist. Bürgermeister Andreas Denzel kündigte in der Gemeinderatssitzung diese Woche an, rechtlich gegen Wohnhaas vorzugehen.

Die Übernahme des Altenzentrums durch die St.