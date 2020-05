Wie Eltern jetzt Geborgenheit vermitteln

Lindau (sz) - Seit mehr als acht Wochen sind Kindertagesstätten und Schulen nun schon geschlossen und die Familien unter sich. Die andauernden Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie treffen Kinder in besonderer Weise, schreibt die KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Lindau in einer Pressemitteilung.

Kinder können zurzeit weder Klassenkameraden, Freunde noch Großeltern treffen und müssen viel Zeit zu Hause verbringen. Außerdem spüren viele von ihnen eine wachsende Unsicherheit, die sich unter ihren Eltern ausbreitet. Was macht das mit Kindern? „Die Ausgangsbeschränkungen konfrontieren Jungen und Mädchen mit ganz neuartigen Anforderungen, für die sie noch keine Routinen und Lösungsstrategien entwickelt haben. Genau wie Erwachsene können auch Kinder dies als Stress und Verunsicherung erleben und entsprechend reagieren“, erläutert Chris Wilhelm von der KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Lindau. Aggressionen oder Ängste gelten unter Experten als häufige Folgen. Was können Eltern tun?

Eltern sollten in diesen Tagen besonders achtsam sein, wenn ihr Kind Ängste, aggressive Verhaltensweisen, starke Stimmungsschwankungen, Schlaf- und Aufmerksamkeitsstörungen oder auch körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen zeigt, rät Chris Wilhelm. Auf Verunsicherung und Stress reagieren Kinder mit einem stärkeren Bedürfnis nach Bindung. Gerade bei kleineren Kindern werde das Bedürfnis nach Bindung zum überwiegenden Teil durch die Eltern gestillt, so die KJF-Erziehungsberaterin. „Deshalb brauchen Kinder jetzt ganz besonders das Gefühl von Sicherheit, Kontakt, Nähe und Geborgenheit“, betont Chris Wilhelm.

Eltern können darauf relativ einfach in passender Weise reagieren. KJF-Erziehungsberaterin Chris Wilhelm hat für Eltern in dieser belasteten Situation sechs Tipps zusammengestellt:

Finden Sie heraus, wie Sie trotz der schwierigen Situation Ihr eigenes Stressempfinden reduzieren können. Das ist die Voraussetzung, damit Eltern Stresssignale ihres Kindes frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren können. Nehmen Sie sich beispielsweise kurze Auszeiten von einer halben Stunde oder Stunde, in der etwa Ihr Partner die Kinder nimmt. Sie werden sehen: Wenn es Ihnen gut geht, profitiert davon automatisch Ihr Kind.

Nehmen Sie sich viel Zeit, den Kindern nahe zu sein und zu spüren, was in ihnen vorgeht oder was sie gerade brauchen. Nehmen Sie Ihre Kinder beispielsweise regelmäßig in den Arm, drücken sie diese und sagen, wie lieb Sie sie haben. Schenken Sie ihnen gerade jetzt besonders viel Nähe und Zuwendung.

Nicht mehr ganz so einfach ist das bei Teenagern, die sich sowieso oft zurückziehen und seltener die Nähe der Eltern suchen. Mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag kann ein guter Fixpunkt sein. Für die Planung und Zubereitung können die Jugendlichen (mit)verantwortlich sein. Zusätzlich sind für Jugendliche handwerkliche Projekte im Haus wie etwa Renovierungen und regelmäßiger Sport als Ausgleich zum Lernen am Schreibtisch sehr wichtig. Eltern sollten gerade auch mit ihren Teenagern das Gespräch suchen und Interesse an dem zeigen, womit diese sich gerade die Zeit vertreiben – auch wenn es der Elterngeneration nicht immer sinnvoll erscheint.

Rufen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einfach mal den besten Freund, die Oma oder eine andere wichtige Bezugsperson an. So Zeigen Sie Ihrem Kind, dass die lieben Menschen im Umfeld alle noch da sind.

Erklären Sie Ihrem Kind die Hintergründe der Kontaktbeschränkungen. Eine Situation, die das Kind verstehen kann, fühlt sich weniger beunruhigend an.

Wann immer es Ihre Arbeitszeiten erlauben, geben Sie sich und Ihrem Kind eine der Situation angepasste Tagesstruktur. Auch feste Rituale stärken das Gefühl von Sicherheit und Orientierung aller Familienmitglieder. Starten Sie den Tag beispielsweise mit einem gemeinsamen Frühstück, danach basteln, lernen oder spielen Sie gemeinsam, bevor es zum Spaziergang nach draußen geht.

Für alle Menschen sei die aktuelle Situation eine große Herausforderung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es könne sehr entlastend und hilfreich sein, wenn man mit anderen Familien, Freunden, Nachbarn darüber spreche.