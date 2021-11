Lindauerin widmet ihr Leben den Igeln - und wurde jetzt für ihr Werk geehrt.

Was Igelfinder wissen sollten

Der Mensch ist der größte Feind der Igel. Der Straßenverkehr, die Zerstörung von Lebensräumen und der Nahrungsmangel, verursacht unter anderem durch Insektizide und Monokulturen, sind für die Igel eine große Bedrohung.

Auch falsche oder zu viel Pflege können den Tieren schaden. „Es bräuchte nicht so viel Hilfe, wenn nicht so viel falsch liefe“, sagt Igel-Expertin Monika Neumeier. Oft seien Igel gar nicht hilflos, würden aber ganzjährig gefüttert, sozusagen als Ausgleich für eine wenig naturnahe Gartenbewirtschaftung.

Igel sind Einzelgänger. Sie legen pro Nacht auf der Suche nach Käfern und Larven oft mehrere hundert Meter zurück. Ihre Lebensräume sind bis zu 50 Hektar groß.

Eine Dauerfutterstelle im Garten bewirkt, dass oft mehrere Igel zusammenkommen und sich so gegenseitig mit Krankheiten anstecken. Bei Jungigeln im Herbst könne man dagegen durchaus zufüttern. „Man muss nicht gleich jeden Igel in den Keller in eine Kiste sperren“, sagt die 78-Jährige. Oft genüge es schon, gesunden Igeln draußen zu helfen.

Der Verein Pro Igel stellt unter www.pro-igel.de Informationen für den Igelschutz zur Verfügung.