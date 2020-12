Wie drei junge Menschen die Kulturarbeit in Landkreis kennenlernen

Drei junge Menschen absolvieren zur Zeit in den beiden Kultureinrichtungen des Landkreises ein wissenschaftliches Volontariat. Je zwei Jahre lang arbeiten die Volontäre mit unterschiedlichem Schwerpunkt im Kulturbetrieb und lernen die vielschichtige Kulturarbeit mit all ihren Facetten kennen,so die Pressemitteilung des Landratsamtes weiter.

Lisa Blum hat Kulturwissenschaften in Saarbrücken sowie Europastudien in Chemnitz studiert. Seit September 2019 ist sie Volontärin in Schloss Achberg, dem Kulturzentrum des Landkreises. Ihr Schwerpunkt liegt in der museumspädagogischen Vermittlung. Gerade der von ihr erstellte Kinderkunstführer, mit dem Kinder und Familien die Ausstellung auf eigene Faust entdecken können, habe sich demnach in Zeiten von strengen Hygiene- und Abstandsregeln bewährt. Dazu lancierte sie verstärkt Angebote im Freien, wie die Fledermausführung und eine Gewässerwanderung in der Natur.

Seit Januar 2020 verstärkt Melanie Löckel das Schloss Achberg-Team im Ausstellungsmanagement. Sie hat Kunstgeschichte und Kulturmanagement unter anderem in Tübingen studiert. Nach der pandemiebedingten Absage der ersten Saisonhälfte koordinierte sie den Start der Ausstellung „Berliner Zimmer“, die elf installativ arbeitende zeitgenössische Künstler aus Berlin versammelte. Zum Jubiläum „25 Jahre Kulturarbeit in Schloss Achberg“ initiierte sie eine umfangreiche Online-Kampagne auf dem Facebook-Account des Kulturzentrums.

In der anderen Kultureinrichtung des Landkreises Ravensburg, dem Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg, leistet Benjamin Riehl seit Oktober 2019 sein Volontariat. Er hat Englisch, Geschichte und Soziologie für das Lehramt an Gymnasien in Regensburg studiert. In Wolfegg hat er zunächst die Haus- und Bewohnergeschichte des Hofs Beck aus Taldorf erforscht. Das Haus wird derzeit auf dem Museumsgelände wiedererrichtet. Seit Mitte 2020 hat er dann einen Großteil der Öffentlichkeitsarbeit des Bauernhaus-Museums übernommen und arbeitet maßgeblich im Team der Ausstellung „Kommen. Schaffen. Bleiben“ über die Gastarbeiter auf dem Land mit, die nächstes Frühjahr eröffnet wird.