Wie die Ulmer Innenstadt zum Wohlfühlort werden soll

Zwei gute Nachrichten für Ulm aus dem Wirtschaftsministerium des Landes: Die Stadt Ulm erhält aus dem Förderprogramm des Bundesbauministeriums „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Förderung innovativer Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden“ 1,404 Millionen Euro. Und ein von der Stadt und dem Ulmer City Marketing gestellter Antrag auf Förderung aus dem „Sofortprogramm Einzelhandel/Innenstadt“ wurde auch positiv entschieden. Ulm erhält einen Zuschuss in Höhe von 15 900 Euro für einen „Tag für Ulm“ in der Innenstadt.

Freude über zwei Zuschüsse

„Nach der Nachricht über 1,4 Millionen Euro Förderung für unser Innenstadtkonzept ist dieser Zuschuss nun ein bisschen wie das sprichwörtliche ,Tüpfelchen auf dem i’“, freut sich Markus Mendler vom „Innenstadtdialog“, der zusammen mit Citymanagerin Sandra Walter den Antrag auf den Weg gebracht hat. Beide betonen, dass sich der Aktionstag deutlich von den beiden üblicherweise stattfindenden verkaufsoffenen Sonntagen unterscheiden werde.

An diesem Tag sollen vor allem Familien mit Kindern im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen mit einem Familientag ein Band zwischen Innenstadt und Vereinen sowie Familien mit Kindern knüpfen. Ziel ist es, über Aktionen und Einbindung Verknüpfungen zu schaffen, damit diese Personen langfristig eine Bindung zur Innenstadt und den Möglichkeiten, die diese bietet, aufbauen“, sagt Walter. Auch Mendler betont: „Wenn wir den Fokus lediglich auf den Konsum legen, werden wir die jungen Familien langfristig nicht halten können dies geht nur über Aktion, Einbindung und Erlebnis.“ Beide wollen nun Kontakt zu Vereinen aufnehmen, die ebenfalls beim Familientag, der voraussichtlich im Frühsommer stattfinden soll, eine gewichtige Rolle spielen könnten.

Geld für eine zukunftsfähige Innenstadt

Im September hatte Mendler den Förderantrag gestellt, nun kam die positive Nachricht aus Berlin: Die Stadt Ulm erhält aus dem Förderprogramm des Bundesbauministeriums „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Förderung innovativer Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden“ 1,404 Millionen Euro. Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Das war ein echtes Gemeinschaftswerk. Ich danke allen, die mitgearbeitet und dieses Ergebnis erst möglich gemacht haben.“

Der Antrag fußt auf den bisherigen Ergebnissen des Ulmer Innenstadtdialogs, „die wir nun realisieren wollen und können“, wie Mendler sagt. „Ein starkes Signal.“ Für die Ulmer Innenstadt soll das bereits mit verschiedenen „Stakeholdern“ erarbeitete Maßnahmenpaket zu Innenstadtstärkung weiter konkretisiert und dann umgesetzt werden. Dazu gehört unter anderem eine Machbarkeitsstudie, die sich mit der Frage auseinandersetzen wird, welche Art von Geschäften künftig in den Nebenlagen für eine bessere Kundenfrequenz sorgen könnten und die Einrichtung eines Leerstandsmanagements, das beispielsweise dafür sorgt, dass leer stehende Läden als Pop-up-Stores zwischengenutzt werden.

Neue Weihnachtsbeleuchtung kommt

Auch die Erfüllung eines vonseiten des Handels lang gehegten Wunsches rückt näher: Als Einzelmaßnahme steht aus dem Programm Geld für eine neue Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung.

Oberbürgermeister Gunter Czisch über die Bedeutung des Zuschussbescheids: „Zentral ist die Botschaft in Richtung Handel und Gewerbe, Gastronomie und Hotellerie, dass die Stadt alles tut, damit die Menschen auch nach der Pandemie wieder in die Innenstadt kommen. Es geht aber nicht allein um Corona, auch der allgemeine Strukturwandel wie auch der Onlinehandel müssen als Herausforderung begriffen werden. Wichtig ist zudem das Signal nach außen: Ulm ist wieder da und bleibt ein Wohlfühlort. Es lohnt sich, nach Ulm zu kommen.“