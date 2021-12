Wie die Caritas Kinder vor ihren Eltern schützt

Das Leid, das viele nach Deutschland und in unsere Region Geflüchtete erlebt haben, kann blind machen. Was Erwachsene, die auf der Flucht und in ihrem Heimatland Schreckliches durchleben mussten, oft übersehen: Ihre Kinder leiden besonders, zeigen es womöglich aber nicht. Hier setzt die Psychologische Familien- und Lebensberatung der Caritas Ulm/Alb-Donau an.

„Parentifizierung“ heißt das Problem

In diesem Jahr betreute das Team von Leiter Andreas Mattenschlager 77 Kinder in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Junge Menschen, die traumatisiert nach Deutschland gekommen sind – auch unbegleitete Kinder und Jugendliche –, und die Gefahr laufen, schlicht übersehen zu werden.

Wenn man so will, versucht die Beratungsstelle auch, einige dieser Kinder und Jugendlichen ein Stück weit vor ihren Eltern zu schützen. „Parentifizierung“ nennt sich das Problem – Kinder werden indirekt dazu gezwungen, ihr Kindsein aufzugeben, weil sie viel zu früh die Rollen von Erwachsenen einnehmen (müssen).

Sie funktionieren – zumindest nach außen hin

„Viele Kinder, die mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet sind, sorgen hier für ihre Eltern“, sagt Mattenschlager. Das könne bedeuten, dass Kinder beim Arzt oder bei Behörden für die Eltern, die schlechter Deutsch sprechen als sie, übersetzen müssen. Ziemlich ungut, wenn beim Arzt die Mutter beispielsweise über eine erlittene Vergewaltigung spricht – und der Sohn mithören muss, ja eingebunden ist.

Dass Eltern das Leiden ihrer Kinder nicht wahrnehmen, liege daran, erklärt Mattenschlager, dass „die Kinder oft einfach funktionieren“ – zumindest nach außen hin.

Dabei seien Kinder tatsächlich überfordert. Doch statt sich mit den Sorgen ihrer Eltern herumzuschlagen, müssten Kinder Freundschaften pflegen, mit anderen Kindern. Unbeschwert die Welt entdecken können. Im Grunde seien es die Kinder, die starke Erwachsene benötigten.

Mehr denn je auf Hinweise angewiesen

Das Phänomen der Parentifizierung findet sich auch bei Kindern, die in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind. Zum Beispiel bei Kindern mit einem psychisch kranken oder suchtkranken Elternteil. Eben häufig dann, wenn ein Elternteil nicht stabil im Leben steht.

Solche Kreisläufe zu durchbrechen ist ein Teil der Arbeit der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas. Dabei sind die Experten wegen Corona mehr denn je auf Hinweise angewiesen, aufsuchende Besuche in Flüchtlingsunterkünften fallen aktuell flach. Die meisten Hinweise bekomme man derzeit von den Schulen, sagt Mattenschlager.

Unbehandelt ein unberechenbarer Faktor

Zwischen 30 und 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die nach Deutschland geflüchtet sind, so lautet eine Schätzung, leiden unter einem Trauma und in der Folge nicht selten einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Unbehandelt ein unberechenbarer Faktor, der den späteren Lebensweg massiv beeinträchtigen kann.

Hier schaltet sich die Beratungsstelle ein. Es gehe darum, sagt Andreas Mattenschlager, einzuschreiten „bevor die Schule an die Wand gefahren ist“. Und für diese Arbeit seien Spenden enorm hilfreich.

Geld wird auch für Dolmetscher benötigt

Zwar seien die Personalkosten der Beratungsstelle abgedeckt, doch die weiteren Ausgaben enorm, vieles komme noch obendrauf. So zum Beispiel Fahrtkosten die anfallen, weil Kinder aus dem Landkreis zur Beratung nach Ulm gefahren werden müssen.

Mit dem Geld, das Leser der „Schwäbischen Zeitung“ bei zurückliegenden Spendenaktionen bereits überwiesen haben, wurden von der Beratungsstelle auch schon Dolmetscher bezahlt. Die braucht es, wenn die traumatisierten Kinder noch nicht lange in Deutschland sind.

Auch eine gute Nachricht

Das Angebot der Caritas wird nach wie vor stark nachgefragt – leider. Wer angemeldet ist, dessen Name steht aktuell zwischen drei und vier Monate auf einer Warteliste. „Wir sind sehr ausgelastet“, sagt Mattenschlager, der schätzt, dass die Beratungen der Caritas noch Jahre benötigt würden.

Noch immer stranden Kinder und Jugendliche aus dem Nahen Osten oder Afrika in Ulm und Deutschland. In diesem Zusammenhang eine gute Nachricht: Die Psychologische Beratung galt bis zuletzt nur als ein Projekt innerhalb der Caritas Ulm/Alb-Donau. Nun ist sie fester Bestandteil des Angebots.