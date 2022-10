Wie die Bauernberaterin Landwirten hilft und Katastrophen verhindert

Julia Kehrle geht in die Hocke, nimmt eine Handvoll feuchtes Kuhfutter in beide Hände und riecht daran. Sie wirkt zufrieden. „Es ist wichtig für die Kuh, dass das Futter eine optimale Feuchtigkeit hat und gut gemischt ist“, sagt die studierte Agrarwissenschaftlerin. Sie ist Bauernberaterin im Kreis Ravensburg und hilft Landwirten dabei, ihre Höfe effektiv zu führen.

Alexander Fuchs und Julia Kehrle beim Betriebsrundgang auf dem Hof in Albisweiler. (Foto: Jan Söfjer)

Die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel über gemähte Felder und kleine Wälder. Inmitten der hügeligen oberschwäbischen Landschaft liegt der Weiler Albisreute in der Gemeinde Schlier. Seit rund 100 Jahren betreibt die Familie von Alexander Fuchs über 400 Jahre alten Hof. Er wohnt dort mit seiner Frau, ihren vier Kindern und seinen Eltern. Die beiden 72-Jährigen arbeiten noch mit. Ein Auszubildender zum Landwirt unterstützt die Familie.

Die Tore und manche Seitenwände des Stalles stehen offen. Eine leichte Brise weht hindurch. Die Kühe fressen gemütlich. Julia Kehrle schaut, ob sie sauber oder schmutzig, unterernährt oder übergewichtig sind. Ob sie ein glänzendes Fell haben und aufmerksam sind oder ob die Ohren herunterhängen. Sie kommt alle vier Wochen bis acht vorbei. Jeden Monat macht sie auch die Auswertung der Milchprüfung. Ein Labor untersucht dabei unter anderem den Fett- und Eißweißgehalt. Man sieht aber auch, wie viel Milch jede einzelne Kuh gibt.

Nahrung für die Bakterien der Kuh

Das Futter besteht aus Gras-Silage, Mais-Silage, Stroh, auf dem Hof angebautes Getreide, Raps-Schrot und Mineralfutter. Alle ein bis zwei Monate wird es sogar im Labor analysiert. Die 30-Jährige sieht dann zum Beispiel, dass zwei Kilo mehr Gras-Silage und ein Kilo weniger Mais in die Mischung sollten und sagt das Alexander Fuchs. Der Landwirt und Hofeigentümer, 45, steht neben Kehrle im Kuhstall.

„Eine Kuh hat viele Bakterienstämme in ihren vier Mägen“, sagt Fuchs. „Wir ernähren nicht die Kuh, sondern die Bakterien, welche die Kuh ernähren“, erklärt Fuchs den Metabolismus der Rinder. Kehrle sagt: „Kühe füttern ist nicht so einfach. Das Futter der Kühe ist besser durchdacht und ausgewogen, als das Essen der Menschen.“ Und die Kuh wolle es im Gegensatz zum Menschen immer gleich, immer das gleiche Futter zur gleichen Uhrzeit.

Unterstützung für die Landwirte

Fünf Jahre lang hat Kehrle auf einem größeren Milchviehbetrieb in Norddeutschland als Herden-Managerin gearbeitet. Nun arbeitet sie beim Landwirtschaftlichen Beratungsdienst Ravensburg, der seinen 160 Mitgliedern seit 30 Jahren dabei hilft, ihre Höfe wirtschaftlich, effektiv und mit einer hohen Qualität zu führen.

Tragischer Fall aus Ansbach

Beratungsdienste wie diesen gibt es überall in Baden-Württemberg. Die Bauernberater helfen aber auch bei Krisen und verhindern, dass einem Landwirt die Kontrolle über seinen Betrieb entgleitet. Was das schlimmstenfalls bedeuten kann, sah man, als die Polizei im Mai 2021 auf Missstände auf einem Hof im bayerischen Ansbach hingewiesen wurde. Ein Landwirt hatte seine 200 Rinder über einen längeren Zeitraum nicht mehr ordentlich mit Wasser und Futter versorgt. Als die Beamten den Hof betraten, lagen 160 Rinder tot und zum Teil verwest im Stall.

Das Futter für Kühe ist bestens durchdacht, denn schließlich sollen die Tiere gut Milch geben. (Foto: Jan Söfjer)

Im April 2022 wurde er vom Amtsgericht Ansbach zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren sowie zu einem lebenslangen Tierhalteverbot verurteilt. Im Prozess kamen die Gründe für die Tragödie zutage. Der heute 44 Jahre alt Landwirt hatte sich nach der Übernahme des Betriebes von seinem Vater viel zu viel Arbeit aufgebürdet und kam nicht mehr hinterher – zuerst mit der Büroarbeit. Er ließ Briefe liegen, bezahlte Mahnungen nicht, geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Dann kam die Corona-Krise.

Der Mann bekam eine Depression und suchte Trost im Alkohol. Er vertuschte die Zustände, weil er sich schämte. Hilfe suchte er keine, weil er um seine Existenz und sein Ansehen im Dorf fürchtete. Nachdem alles herauskam, brach der Mann zusammen. So etwas ist kein Einzelfall. In Erligheim im Kreis Ludwigsburg verendeten auf einem Hof 17 Schweine, Rinder und Hühner, wie im April 2022 bekannt wurde. Der Landwirt litt an gesundheitlichen Problemen.

Landwirte erzählen Privates

Das Schlimmste, was Julia Kehrle bislang erlebt hat, geschah vor zwei Jahren, als ein junger Landwirt krankheitsbedingt verstarb. Er hatte gerade die Landwirtschaftsschule beendet und wollte in den Betrieb seiner Eltern eintreten. Er war der einzige Nachfolger. „Es war eine Herausforderung, den Betrieb so umzugestalten, dass die Eltern den Betrieb gut alleine betreiben können“, erinnert sich Kehrle, zu deren Beruf auch ein offenes Ohr gehört.

Von unseren Betrieben wissen wir viele private Sachen. Manche Landwirte rufen auch einfach mal zum Reden an.

Seit 2015 gibt es vom Land Baden-Württemberg auch eine geförderte Modulberatung. Landwirte, Gartenbauern und Winzer können so etwa Module wie regionale Vermarktung, betriebswirtschaftliche Begleitung, Herdenmanagement oder Ferkelaufzucht wählen. Der Betriebscheck ist kostenlos. Zudem hilft Kehrle bei der Bürokratie und gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche Betriebe umsetzen müssen. Einmal im Jahr erfolgt die sogenannte Vollkostenauswertung, in der Fuchs genau sieht, was ihn ein Liter Milch in der Produktion gekostet hat und wie hoch der Gewinn war.

Der Blick von außen

„Ein Landwirt ist immer auch ein Stück weit betriebsblind“, sagt Fuchs. „Kann keiner von sich behaupten, dass er alles sieht. Das schleift sich ein.“ Man müsse aber dafür offen sein, dass jemand von außen kommt. Es sei nicht jedermanns Sache, alles offenzulegen. Fuchs macht aber auch nicht alles, was Kehrle ihm empfiehlt. „Ich habe ihr auch schon gesagt: ,Julia, das geht so nicht. Das mache ich nicht!’“, sagt er und lacht.

35 Hektar Land rings um den Hof gehören der Familie, die aber noch zugepachtet hat und insgesamt 100 Hektar bewirtschaftet und vor allem Gras, Silomais und Getreide anbaut – alles als Futter für die Kühe. Sieben bis acht Tonnen Futter fressen Fuchs’ 125 Milchkühe und 120 weibliche Jungtiere täglich. 3500 Liter Milch geben die Kühe pro Tag. 200 Liter davon trinken die Kälber. Sie haben einen eigenen Stall, durch den viele Schwalben fliegen. „Zum Glück“, sagt Fuchs. „Sie fressen die Fliegen, welche die Tiere ärgern.“

„Als Landwirt ist man nie krank“

Drei Kälber wurden an diesem Morgen geboren. Sie liegen in ihrem eigenen abgetrennten Bereich und haben eine Art kleiner Hütte, in die sie sich zurückziehen können. Ein Kalb versucht aufzustehen, schafft es aber aus eigener Kraft noch nicht. Das Fell ist noch ganz verklebt von der Geburt. Nach sechs Wochen kommen die Kälber von ihrer Privatbox in das Gemeinschaftsgehege gegenüber im Stall. „Das ist der Kindergarten“, sagt Fuchs.

Kälbchen haben ganz besondere Bedürfnisse. (Foto: Jan Söfjer)

„Bei einem Hof mit so vielen Tieren, hat man eine hohe Verantwortung und muss man jeden Tag da sein“, sagt Fuchs. Gerade war er mit seiner Frau und seinen Kindern eine Woche im Urlaub – eine Seltenheit. Trotzdem rief Fuchs jeden Tag auf dem Hof an. „Als Landwirt ist man auch nie krank. Man legt sich dann höchstens mittags mal zwei Stunden hin“, sagt Fuchs und lacht. Trotz all der Arbeit wirkt Alexander Fuchs nicht gestresst, sondern voll im Reinen mit sich selbst. Es ist jetzt Nachmittag. Eine große Ruhe liegt über dem Land. Die Kühe fressen. Auf einer Wiese träumt eine Katze in der Sonne vor sich hin.