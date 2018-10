Wie das Internet den „schönsten Ort der Welt“ überfordert

Wie viele Gäste erträgt ein Gasthaus in den Bergen? Ist ein Besucheransturm dank Facebook, Instagram und Reiseempfehlungen im Internet eine positive oder negative Folge? Und was ist wichtiger: Authentizität oder Komfort? Diese Fragen stellen sich rund um eines der berühmtesten Gasthäuser und zugleich eines der beliebtesten Fotomotive der Schweizer Alpen.

Das Gasthaus am Äscher lehnt sich in spektakulärer Lage an den überhängenden Fels. Diese ungewöhnliche Ansicht und die ähnlich spektakuläre Aussicht locken schon seit langer Zeit Besucher zum Gasthaus in der Schweiz, nicht weit vom Bodensee entfernt. Graf von Zeppelin war dort oben, ebenso wie der Dichter Victor von Scheffel. Schon um 1750 gab es die erste Hütte.

Ein Geheimtipp war das Berggasthaus also nicht.

Doch dann veröffentlichte im Jahr 2015 National Geographic ein Buch über 225 der schönsten Orte der Welt - und das Gasthaus am Äscher prangte auf dem Titel.

Das Fotomotiv aus dieser Perspektive ist mittlerweile Tausende Male auf der Social-Media-Fotoplattform Instagram zu sehen. Dass Hollywoodstar Ashton Kutscher ein Foto auf seiner Facebookseite teilte, erhöhte die Aufmerksamkeit für das Gasthaus weiter. Das Wanderziel in Appenzell wurde plötzlich interessant für Touristen überall auf der Welt. Amerikaner, Asiaten, auch Deutsche pilgern seither regelrecht zu dem „schönsten Ort der Welt“.

Das Berggasthaus an der Felswand auf dem Titel des Buchs - einer der erstaunlichsten Orte der Welt. (Foto: National Geographic)

Die Pächter Bernhard und Nicole Knechtle bewirtschafteten plötzlich einen der „Hotspots“ in der Szene der Menschen, die das perfekte Fotomotiv jagen, die Reiseführern in verborgene Winkel folgen, die dort gewesen sein wollen, wo früher nur Reiseautoren fotografierten.

Was Neuschwanstein oder der Eiffelturm seit Jahrzehnten waren, sind durch die Sozialen Medien nun auch Orte wie "The Wave" oder "The Subway" oder die blaue Lagune in Island: Fotos mit weltweitem Wiedererkennungseffekt.

Auch im regionalen Rahmen gibt es diesen Effekt: Der Schrecksee beispielsweise wurde zu einem Mekka für Bergwanderer, die draußen übernachten. Der Deutsche Alpenverein veröffentlichte in seiner Mitgliederzeitung einen kritischen Text darüber.

Die erhöhte Aufmerksamkeit samt Besuchermassen ist nicht das einzige Problem, das sich durch das Internet ständig verstärkt: Auf Plattformen finden Biker, Paraglider oder Skitourengeher vermeintliche Insider-Tipps, die problematisch oder sogar gefährlich sein können: So werden beispielsweise im Bereich der Nagelfluhkette oder der Allgäuer Hochalpen Absprungpunkte oder Trails empfohlen, die in streng geschützten Gegenden liegen und deren Benutzung verboten ist. Das gilt auch für Kletterrouten, etwa im Donaudurchbruch bei Beuron.

Auch am Äscher gibt es immer wieder gefährliche Situationen: Um das berühmte Fotomotiv zu sehen, gehen auch im Winter Wanderer auf den Weg - der dann lebensgefährlich sein kann. Nicht nur die Rutsch- und Sturzgefahr bei Eis und Schnee, auch die Lawinengefahr ist hoch. In den vergangenen zehn Jahren sei immer wieder mal etwas passiert, sagt der Bergwirt.

In der Saison gibt es verschiedene Wege zum Gasthof. Der einfachste führt mit der Bergbahn von der Ebigenalpe hinauf - dann folgt nur noch ein kurzes Stück zu Fuß durch die Höhlen, vorbei am Wildkirchli in der Höhle. Auch das trägt dazu bei, dass so viele Menschen den "schönsten Ort der Welt" am Äscher besuchen können.

Eingang zum prähistorischen Hoehlensystem 'Wildkirchli' in Appenzell Innerrhoden. Im Hintergrund die Seilbahn auf die Ebenalp (1607 m). (Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger / Switzerland Tourism)

Die Bergwirte Knechtle nahmen den Besucheransturm hin und stellten sich auf die neuen Anforderungen ein. Ihnen blieb auch nichts anderes übrig: Die Kontrolle darüber, wie weit die Werbung dank Internet plötzlich gestreut wurde, hatten sie längst verloren. „Da konnten wir nicht sagen: ‚Das wollen wir nicht‘, sagt Bernhard Knechtle. National Geographic sagt man ebenso wenig ab wie den großen Schweizer Tourismus-Portalen. „Den Massentourismus muss man bewältigen“, sagt Knechtle. Die ganze Saison über waren das Restaurant mit 50 und die Terrasse mit 80 Plätzen immer gut besetzt. Ruhe gab es zwischen morgens und abends nicht mehr - auch an Tagen, an denen das Wetter nicht strahlend schön war.

Die Besucher waren nicht das Problem

Der Besucheransturm ist nur indirekt der Grund für die Kündigung. Denn eigentlich geht es um die Frage, in welchem Zustand das Gasthaus sein muss, um die große Zahl der Gäste aufnehmen zu können. Es gibt Sanierungsbedarf: Nicht nur der Platz wird eng, auch Wasser, Strom und Sanitäranlagen kommen laut Bernhard Knechtle an ihre Grenzen. Die Familie rechnet damit, dass das in Zukunft noch schlimmer wird. „Das geht mit unserer Infrastruktur nicht mehr. Das ist nicht mehr leistbar.“

Die Wildkirchli-Stiftung, der das Gasthaus gehört, will aber nicht für die entsprechende Ausstattung des Gebäudes am Berg sorgen. „Wir mussten einsehen, dass wegen Denkmalschutz und Archäologiezonen hier oben keine Aus- und Weiterbauten genehmigt werden“, sagt Knechtle.

Die Knechtles mussten Konsequenzen ziehen: Seit zwei Jahren gibt es keine Übernachtungen mehr am Äscher, seit diesem Jahr sind keine Reservierungen mehr möglich – außer für jeweils zwei Gruppen ab zehn Personen mittags und abends. „So konnten wir auch zum Beispiel asiatische Reisegruppen noch handhaben.“

Das Ehepaar entschied sich, die Pacht zu kündigen und das Gasthaus am Äscher im nächsten Jahr nicht weiter zu bewirtschaften. Die Waldkirchli-Stiftung nahm die Kündigung an und hat die Pacht neu ausgeschrieben. Damit endet auch ein Stück Familiengeschichte am Berg: Bernhard Knechtles Eltern haben den Gasthof am Äscher fast 30 Jahre lang geführt, bevor er übernahm. „Ich bin hier oben groß geworden“, sagt er. Auch die eigenen drei Kinder - zwei, drei und vier Jahre alt – leben während der Saison mit den Eltern auf dem Äscher und wachsen an der schmalen Felskante auf.

Bernhard Knechtle wusste, worauf er sich einließ, als er und seine Frau sich für das Leben als Bergwirte entschieden. „Das bedeutet, dass man 180 Tage durchgehend arbeitet. Wir sind uns für die Arbeit nicht zu schade. Wir haben keinen Tag geschlossen gehabt.“

Bernhard und Nicole Knechtle mit ihren Kindern. (Foto: Knechtle)

Doch ohne Erweiterung und Sanierung sehen Bernhard und Nicole Knechtle keine Möglichkeit, das Gasthaus weiterzuführen, ohne „sich kaputt zu machen“. Sie werden mit ihren Kindern nach Saisonende im November ins Tal ziehen – nicht nur wie sonst bis zum Frühjahr. „Wir bereiten jetzt das Ende der Saison vor und werden alle Sachen ordnen. Für uns ist das die beste Lösung.“

Wie es für ihn und seine Familie weitergeht nach der Zeit auf dem Äscher, weiß der Bergwirt noch nicht. „Wir werden suchen, was uns glücklich macht.“ In jedem Fall will er den nächsten Sommer dazu nutzen, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, im Sommer wandern und mit den Kindern baden zu gehen. „Mit ein bisschen Charakter kann man jedes Ziel erreichen. Und die Arbeit ist nicht alles.“