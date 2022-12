Wie Baustoff recycelt werden kann

Grüne Mandatsträger der Kreistagsfraktion des Bodenseekreises und aus anderen Landkreisen haben die Firma Zwisler in Tettnang bescuht, um sich von der Aufbereitung von Aushubmaterial von Baustellen einen Eindruck zu verschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Grünen-Kreistagsfraktion hervor.

Tobias Zwisler, Max Zwisler und Hermann Zwisler erklärten die Abläufe in ihrer Firma. Das Unternehmen bereitet den Aushub aus Baustellen zu qualitativem Sekundärrohstoff/Baustoffgemischen (Recyclingmaterial) auf. „Wir müssen nur noch die Hälfte unseres angebotenen Materials direkt abbauen, die andere Hälfte gewinnen wir aus Aushubmaterial, das deponiert werden soll, unsere Kiesgrube hält also doppelt so lange“, führte Seniorchef Hermann Zwisler aus.

Das macht eine Waschanlage möglich, in der mithilfe von Wasser gereinigte Kiese und Sande nach Korngrößen getrennt ausgespuckt werden. Das Wasser wird in einer Kammerpresse zurückgeholt, der Pressling dient der Ziegeleiherstellung. Dadurch reduziere sich der Abbau von Kies und Sand in der betriebseigenen Kiesgrube um die Hälfte, wie es in der Mitteilung heißt. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Unternehmen so nachhaltig arbeiten würden“, sagt Evmarie Becker, die Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Grünen.