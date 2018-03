Wichtige und richtige Entscheidung

In einer idealen Welt könnte die Stadt Ravensburg der Musikschule einen schönen Neubau hinstellen, der alle Bedürfnisse befriedigt: gute Erreichbarkeit durch Bus und Bahn, genügend Parkplätze direkt vor dem Haus, perfekt zugeschnittene Räume für alle Arten von Unterricht. Aber die Welt ist erstens nicht perfekt, zweitens sind Flächen knapp und drittens muss die Stadt mit den Immobilien, die sie schon hat, wirtschaftlich klug umgehen.

Es ist daher einleuchtend, die Bauhütte zur Musikschule umzubauen. Der Erhalt und Umbau des Denkmals an der alten Stadtmauer würde nach dem Auszug der Kämmerei ohnehin einen Haufen Geld kosten. Auch, wenn die Stadt es für andere Zwecke saniert und dann vermietet. Einen teuren Neubau auf der grünen Wiese für die Musikschule – selbst wenn man einen guten Standort finden würde – und eine teure Sanierung der Bauhütte kann sich die Stadt nicht leisten.

Was gar nicht geht, ist der Verbleib der Musikschule in der Villa Sterkel. Das ist selbst den Kritikern der Entscheidung klar. Ihre Haltung sollte respektiert werden. So dumm waren die Argumente von Ulrich Höflacher und Rita Merz nämlich nicht. In einer idealen Welt wäre ein Neubau die bessere Lösung gewesen. In der realen ist die Entscheidung für die Bauhütte richtig.