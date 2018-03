Wichtige Stationen der „Weißen Rose“

27. Juni bis 12. Juli 1942: Hans Scholl und Alexander Schmorell entwerfen und verbreiten die ersten vier Flugblätter der „Weißen Rose“. Januar 1943: Das fünfte Flugblatt der „Weißen Rose“ erscheint. Hans Scholl, Schmorell und Willi Graf verteilen rund 5000 Exemplare nachts in der Münchner Innenstadt. 18. Februar 1943: Sophie und Hans Scholl werden in der Universität München verhaftet, als sie dort Flugblätter verteilen. Am Abend werden Willi Graf und seine Schwester Anneliese verhaftet. Schmorell taucht unter. 20. Februar 1943: Christoph Probst wird in Innsbruck verhaftet. 22. Februar 1943: Die Geschwister Scholl und Probst werden zum Tode durch die Guillotine verurteilt und am gleichen Tag hingerichtet. 24. Februar 1943: Alexander Schmorell wird in München verhaftet, drei Tage später Kurt Huber. 19. April 1943: Willi Graf, Schmorell und Huber werden zum Tode verurteilt. 13. Juli 1943: Schmorell und Huber werden unter dem Fallbeil hingerichtet. 12. Oktober 1943: Nach monatelangen Verhören wird auch Graf hingerichtet. Dezember 1943: Britische Bomber werfen das sechste Flugblatt der „Weißen Rose“ über Deutschland ab. (dpa)