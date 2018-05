WFV schreibt Ehrenamtspreis aus

Der Württembergische Fußballverband (WFV) schreibt auch in diesem Jahr den Vereins-Ehrenamtspreis aus. In jedem der 16 WFV-Bezirke wird nicht nur ein Verein als Sieger ausgezeichnet, sondern auch ein zweiter und dritter Platz prämiert. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens 30. Juni per Post beim jeweiligen Bezirksvorsitzenden eingegangen sein.

In der Bewerbung will der WFV erfahren, was den Verein ausmacht und wofür die Vereinsmitglieder gemeinsam stehen.