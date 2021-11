WFV-Ehrennadeln in Gold beim SV Arnach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für ihr außerordentliches Engagement auf Funktionärsebene wurde dieses Jahr beim Sportverein Arnach Herbert Fimpel und Gerald Barensteiner die Ehrennadel in Gold vom Württembergischen Fußballverband verliehen. Dies ist eine überaus besondere Auszeichnung und wird an engagierte Vereinsfunktionäre verliehen, die mehr als 28 Jahre ehrenamtlich für den Vereinsfußball tätig sind. Außerdem wurden bei der Generalversammlung des SV Arnach Charlotte Schick und Ralf Quednau zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Herbert Fimpel begann 1986 als 3. Vorsitzender sein Ehrenamt auf Funktionärsebene. 1991 wechselte er von der Vorstandschaft zur Abteilung Fußball und war bis 2020 abwechselnd als Kassierer, Abteilungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter ehrenamtlich tätig. Dazu hat er mit viel Energie und Zeit Sponsoren für die Bandenwerbung und Elfmeterturnier geworben.

Gerald Barensteiner begann 1991 als Jugendleiter der Abteilung Fußball sein Ehrenamt. Weitere Stationen waren Abteilungskassierer und 14 Jahre Abteilungsleiter Fussball. Von 2016 bis 2021 war er stellvertretender Abteilungsleiter und hat sich nun in 2021 der Funktion des Abteilungskassier angenommen.

Charlotte Schick trat dem SV Arnach am 07.10.1993 bei und engagierte sich von 1993 bis 1998 als Schriftführerin der Abteilung Turnen. Dazu war sie in der Turnerabteilung als Übungsleiterin sportlich aktiv und betreute die Frauen Fitnessgruppe von 1993 bis 2021. Aber nicht nur in der Abteilung Turnen hat sie ihr Ehrenamt eingesetzt, sondern zusätzlich war sie von 1996 bis 2008 im Gesamtvorstand als Schriftführerin tätig.

Ralf Quednau ist am 18.08.1995 Mitglied beim SV Arnach geworden und am 01.09.1995 hat er sich schon als Jugendtrainer engagiert. Der Abteilung Fußball war er stets eng verbunden und betreute sechs Jahre Jugendmannschaften und sprang auch bei den Aktiven kurzfristig als Trainer ein. Als Funktionär war er von 1999 bis 2002 Jugendleiter der Abteilung Fußball, von 2000 bis 2002 stellvertretender Abteilungsleiter. 2008 wechselte er in die Vorstandschaft und hatte den Posten als 2. Vorsitzender bis 2011 inne. Von 2011 bis 2014 war er als Hauptkassierer des Vereines tätig. Nach sechs Jahren in der Vorstandschaft zog es ihn wieder in die Abteilung Fußball und er übernahm den Posten des Abteilungsleiters bis 2021.