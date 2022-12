Wetter in Oberschwaben - Achtung vor Glätte in den kommenden Nächten

Weil ein Höhentief derzeit das Wetter in Baden-Württemberg beeinflusst, bekommen es die Menschen in Oberschwaben zum Wochenstart mit unbeständigem Wetter zu tun. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilt, zieht in den kommenden Stunden ein Regengebiet zunächst über den westlichen Teil Oberschwabens und den Bodensee und schließlich auch in den Osten unserer Region.

Zwar nimmt der Niederschlag in Oberschwaben über den Nachmittag und zum Abend hin ab, da die Sonne sich in unserer Region aber erstmal nicht mehr blicken lässt und der Himmel bewölkt ist, wird die Nässe bis zum Abend wohl kaum abtrocknen. „Die Maximaltemperaturen bewegen sich am Tag zwischen 1 und 3 Grand und heute Nacht zwischen 0 und -2 Grad. Entlang der Donau und der Alb kann es sich bis auf -3 Grad abkühlen“, sagt Clemens Steiner vom DWD in Stuttgart.

Wetter in Oberschwaben - Erster Schnee am Wochenende?

Auch Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried warnt: "Selbst wenn von oben nichts kommt, ist Glätte in den nächsten Tagen ein großes Thema." In der Region sei die Luft derzeit sehr feucht, sodass es insbesondere nachts zu Reif und überfrierender Nässe kommen kann. Diese stellenweise Glätte sei oft noch gefährlicher als Schneeglätte. "Während die Menschen bei Schnee darauf eingestellt sind, dass es glatt ist, werden wir in den kommenden Tagen Fälle haben, an denen sich trockene Stellen und glatte Stellen auf der Straße abwechseln. Das ist häufig noch gefährlicher als die klassische Schneeglätte, weil die Menschen nicht darauf vorbereite sind", warnt Roth.

Wer seine Winterreifen bis jetzt noch nicht aufgezogen hat, tut also gut daran, dies bald nachzuholen, um nachts und in den frühen Stunden des Berufsverkehrs sicher unterwegs zu sein. Auch Wasserleitungen am Haus, die ins Freie führen, sollten spätestens jetzt abgestellt werden.

Während die nächsten Tage eher trocken, mit Plusgraden und weitgehend niederschlagsfrei sind, wird Schnee laut Roth und seinem Kollegen vom DWD zunächst kein Thema sein. In Richtung des Dritten Advents könnte es aber schon anders aussehen, falls mehr kalte Polarluft und mit ihr vermehrt Niederschlag in unsere Gefilde strömt.

"Wir haben dieses Jahr eine riesige Kälteblase im Nordosten Europas. Ein Teil dieser Blase hat in den vergangenen Wochen Norddeutschland erreicht. In den nächsten Tagen wird sie sich in Richtung Skandinavien verlagern. Die Frage ist nun, ob und wie viel wir davon abbekommen", sagt Roth. Von der Polarluft sei letztendlich abhängig, ob es in Oberschwaben am Adventswochenende weiß wird.

"Der ganz große Schnee ist aber weiterhin nicht absehbar", erklärt Roth abschließend mit Blick auf das Wochenende. Weil Vorhersagen ab drei Tagen aber ungenauer werden, ist die Vorausschau auf das Wochenende noch mit Unsicherheiten behaftet.