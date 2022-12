Oberschwaben muss sich warm anziehen: Temperaturen stürzen auf bis zu -20 Grad ab

Schnee, Eisregen, Minustemperaturen: Der Winter ist mittlerweile gänzlich in der Region angekommen – und er hat erstmal nicht vor, zu gehen. Am Donnerstag geschahen zahlreiche Unfällen aufgrund des Schnees und der Eisglätte - abends schneite es erneut, die Temperaturen sanken und es wurde erneut glatt. Grund war ein Tiefdruckgebiet, wie Roland Roth von der Wetterwarte Süd auf seiner Webseite mitteilt.

Immer noch hohe Glättegefahr

Dieser Freitag startete mit einer ordentlichen Portion Schnee - am meisten Neuschnee erwartet der Wetterexperte im Allgäu. Dort und in Oberschwaben wird es auch am längsten schneien, zum Teil bis in den Abend hinein. Glatt bleibt es daher auch den Rest des Freitags.

Glatteis ist jedoch nicht bloß für Autofahrerinnen und Autofahrer gefährlich: Auch Gehwege werden bei diesem Wetter spiegelglatt. Daher rät „WetterOnline“ dazu, sich auf Bürgersteigen und Co. möglichst nah an Zäunen oder Häuserwänden zu bewegen – wer ins Schlittern gerät, findet dann schnell Halt.

Außerdem kann der sogenannte Pinguin-Gang helfen: Dabei bewegt man sich mit langsamen, kleinen Schritten fort. Den Fuß sollte man dabei nicht nur mit der Ferse, sondern komplett aufsetzen. Um nicht nach hinten auf Steißbein oder Hinterkopf zu fallen, kann man sich beim Gehen auch etwas nach vorn lehnen – falls man schließlich doch fällt, kann man sich mit den Händen etwas abfedern.

Diese Geh-Tipps können auch gut durchs Wochenende helfen: Die eisige, arktische Luft findet nämlich ihren Weg zurück in die Region bis zu den Alpen.

Wochenende: Bis zu -20 Grad

Am Wochenende bleibt es tagsüber eisig kalt mit Dauerfrost, nachts fallen die Temperaturen laut Roland Roth auf -8 bis -12 Grad. Wenn die Nacht klar wird, erreichen die Tiefstwerte auch -15 Grad. In einzelnen "Kältelöchern", wie der Wetterexperte sie nennt, fallen die Temperaturen sogar auf fast -20 Grad.

Dafür zeigt sich vielerorts die Sonne, teilweise rechnet der Meteorologe dennoch mit bewölktem, eiskaltem Winterwetter. Doch trotz all den Nordpol-Gefühlen: In der kommenden Woche steigen die Temperaturen voraussichtlich und es wird so kurz vor Weihnachten wieder milder.