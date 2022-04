Sturmtief „Ortrud“ bringt Regen und Schnee

Auf „Nasim“ folgt „Ortrud“: An diesem Freitagnachmittag zieht ein weiteres Sturmtief über Baden-Württemberg nach Osten.

Nach Angaben der Wetterwarte Süd entfaltet der Sturm in der Region seine Kraft vor allen zum Abend und zur Nacht hin. Die Meteorologen erwarten Windspitzen von 50 bis teils über 90 Stundenkilometer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im hohen Bergland sogar mit schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h. Im Bereich des Feldbergs kann es auch Orkanböen von bis zu 140 km/h geben.

Zudem kann es gebietsweise zu kräftigen Regenschauern kommen. Auf der Alb auch um die 30 und bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Im südlichen Oberrheingraben und im Schwarzwald sind Gewitter und Starkregen möglich.

Frühling kehrt in der Karwoche zurück

Im Allgäu könnte laut DWD in der Nacht und am Samstag gebietsweise Schnee fallen, teilweise auch in tieferen Lagen bis zu 5 Zentimeter und vereinzelt auch bis 10 cm Neuschnee. Die Meteorologen warnen vor Glatteis.

Die Wetterwarte Süd erwartet in der Region am Samstag wechselhaftes Wetter mit fast allen Zutaten: sowohl Sonne, als auch dunkle Wolken und zeitweise Regen, Schnee und auch Graupelschauer. Sogar Gewitter seien möglich.

Doch nach dieser wilden Mischung kehrt laut den Meteorologen ab Palmsonntag der Frühling zurück. Es wird freundlicher und die Temperaturen zunächst tagsüber milder, wenn auch es noch Nachtfrost geben kann.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes könnte die Karwoche frühlingshaft warm, trocken und sonnig werden. Ursache dafür ist Hoch „Reiner“, das sich am Samstag über der Biskaya bildet und milde Luft nach Deutschland strömen lässt.

„Statt 5 bis 13 Grad heißt es dann 16 bis 23 Grad“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Das Beste daran: Das erwartete Frühlingswetter könnte sich bis zu den Osterfeiertagen halten.