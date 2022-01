Heftige Regengüsse mit Blitz und Donner ab heute Abend in der Region

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Baden-Württemberg am Dienstag ergiebigen Dauerregen und Sturmböen. Die Meteorologen rechnen mit etwa 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in 36 Stunden, wie sie mitteilten. Im Nordschwarzwald und Teilen des Südschwarzwalds sollen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen.

Im Laufe des Tages soll es zudem zu stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde kommen. Für das Bergland wurden teilweise schwere Sturmböen vorausgesagt, für die Hochlagen des Schwarzwaldes orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. Am Abend soll sich der Wind dann wieder abschwächen.

Kaltfront mit heftigen Regengüssen

„Tief "Annette" beendet in der Nacht auf Mittwoch das für Anfang Januar ungewöhnlich milde Wetter“, schreibt Roland Roth, Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, in seiner Vorhersage für die Region. Nach seinen Angaben steht zuvor noch ein Schwall sehr milder Biskayaluft ins Vorhersagegebiet der Wetterwarte und damit ins Verbreitungsgebiet von Schwäbische.de an.

Roth schreibt weiter mit Blick auf den Dienstag: Zunächst bringt die Warmfront des Tiefs verbreitet Regen, vermehrt der Schwäbischen Alb und der Donauregion. Im anschließenden Warmsektor steigen die Temperaturen nochmals auf 11 bis 16 Grad. Vor allem südlich der Donau stellt sich trockenes Wetter ein und bevorzugt nach Südosten zu zeigt sich mit Föhnunterstützung zwischen den Wolken auch mal die Sonne zeigen.

Roland Roth, Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd (Foto: Katja Korf)

Am Abend folgt vom Schwarzwald her die Kaltfront mit kräftigen Regengüssen, örtlich sogar mit Blitz und Donner. Dabei geht der Regen auf den Höhen der Westalb bereits in Schnee über. Es weht ein stark böiger bis stürmischer Wind um Südwest, der beim Durchzug der Kaltfront auf Nordwest dreht.

Aussichten bis Freitag laut Roth:

Am Mittwoch bei nur noch 0 bis plus 4 anfangs Schnee oder Schneeregen, vor allem im Allgäu und dessen Umfeld sowie am östlichen Bodensee. Im Tagesverlauf neben örtlichen Schnee- und Graupelschauern von West nach Ost fortschreitend Wolkenauflockerungen mit etwas Sonnenschein.

Am Donnerstag nach letzten Schneeschauern trockenes und mäßig kaltes Winterwetter.

Am Freitag nach eisiger Nacht (minus 2 bis minus 8 Grad) tagsüber um den Gefrierpunkt. Nach Auflösung einiger Nebelfelder freundliches Winterwetter, bevor später am Tag vom Oberlauf des Neckars her voraussichtlich wieder Schnee- und Graupelschauer auftauchen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg im Überblick.